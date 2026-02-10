ETV Bharat / state

उत्तराखंड में कोडीन युक्त कफ सिरप पर लगाम लगाने को क्यूआरटी टीम गठित, सीबीएन से मांगी गई सूची

दरअसल, उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त सचिन कुर्वे के निर्देशों पर विभाग ने अवैध, घटिया और दुरुपयोग की आशंका वाली औषधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. ताकि औषधि गुणवत्ता, लाइसेंस शर्तों और वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके. इसी क्रम में ड्रग्स इंस्पेक्टर्स की ओर से एक औषधि निर्माण इकाई का गहन निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान औषधि सिरप के निर्माण की प्रक्रिया, कच्चे माल की गुणवत्ता, भंडारण व्यवस्था, अभिलेखों के रखरखाव एवं निर्धारित मानकों की जांच की गई. जांच में तमाम अनियमितताओं का मामला सामने आते ही विभाग ने संबंधित ड्रग्स कंपनी में कोडीन युक्त कफ सिरप के विनिर्माण पर तत्काल रोक लगा दी. इसके साथ ही संबंधित औषधि के लाइसेंस को अगले आदेशों तक के लिए निलंबित कर दिया है.

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बिहार जा रही रिस्ट्रिक्टेड कोडीन युक्त कफ सिरप से भरी ट्रक इटावा में पकड़े जाने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अलर्ट हो गया है. जिसके तहत, उत्तराखंड राज्य में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई भी शुरू कर दी है. जिसमें कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर अभियान चलाया जा रहा है. दरअसल, कोडीन युक्त कफ सिरप का इस्तेमाल दवाई के रूप में इस्तेमाल करने के अलावा नशे के लिए भी युवाओं की ओर से उपयोग किया जा रहा है, जो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. ऐसे में इस पर लगाम लगाए जाने को लेकर उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया है.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने नैनीताल जिले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत साल 2019 और 2020 में दर्ज मामलों में न्यायालय की ओर से 04 अभियुक्तों को 12 साल कारावास की सजा और 1,20,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है. एफडीए के अनुसार, विशेष रूप से कोडीन युक्त कफ सिरप जैसी औषधियों के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए निगरानी और प्रवर्तन को और अधिक सशक्त किया गया है. विभाग का मानना है कि सख़्त नियंत्रण और लगातार निगरानी ही नशीली एवं प्रभावी औषधियों के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगा सकती है.

जिसके चलते कोडिंग युक्त कफ सिरप समेत अन्य साइकोट्रॉपिक (Psychotropic) दवाइयां के दुरुपयोग पर लगाम लगाए जाने को लेकर प्रदेश में अलर्ट जारी है. जिसके तहत, प्रदेश के सभी मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं, निर्माण इकाइयों और वितरण नेटवर्क पर निरीक्षण तेज कर दिया है. विभाग की रणनीति केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है. अवैध दवाओं के नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए स्तरों यानी निगरानी, प्रवर्तन और जन-जागरूकता पर एक साथ काम किया जा रहा है.

उत्तराखंड राज्य ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन यहां पर कोडीन युक्त कफ सिरप का निर्माण कुछ ही कंपनियों में होता है. ड्रग्स कंपनियों को कोडीन युक्त कफ सिरप बनाने के लिए कोटा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ग्वालियर की ओर से जारी किया जाता है. ऐसे में मुख्य सचिव स्तर से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स को पत्र भेजकर यह जानकारी मांगी गई है कि किस-किस कंपनी को कोडीन युक्त कफ सिरप निर्माण का कितना कोटा दिया गया है. ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही इसकी जानकारी मिल जाएगी. उससे पहले ही प्रदेश में जो कोडीन युक्त कफ सिरप बनाने वाली कंपनियां हैं, उन सभी का इंस्पेक्शन शुरू कर दिया गया है.

ताजबर सिंह, अपर आयुक्त, एफडीए

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर भी टीम में गठित की गई हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर जाकर चेक करें कि वहां से कहां-कहां पर दवाइयां की सप्लाई की गई है. अपर आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप की कैपिंग भी की गई है, की कितनी मात्रा में वो दवाइयां रख सकते हैं. ऐसे में जो मात्रा निर्धारित की गई है उससे अधिक दवाइयां पाई जाती हैं तो विधिक कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स से लिस्ट मिलने के बाद विभाग की ओर से उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी. इसके लिए क्यूआरटी टीम भी गठित कर दी गई है. इसके अलावा अन्य राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर के साथ भी तालमेल बनाया गया है ताकि सूचनाओं का प्रॉपर आदान-प्रदान किया जा सके.

