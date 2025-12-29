ETV Bharat / state

मसूरी में 'उत्तराखंड फूड फेस्टिवल 2025' का समापन, 3 दिनों तक स्वाद, संस्कृति और संगीत का रहा समागम

पहाड़ों की रानी मसूरी में 'उत्तराखंड फूड फेस्टिवल 2025' में लोगों ने चखा पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद, लोक गीतों पर भी जमकर ठिरके

Uttarakhand Food Festival 2025
उत्तराखंड फूड फेस्टिवल 2025 (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 29, 2025 at 3:55 PM IST

3 Min Read
मसूरी: उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपरा, लोक संस्कृति और पारंपरिक आतिथ्य को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने वाला 'उत्तराखंड फूड फेस्टिवल 2025' का भव्य समापन हो गया है. ये फेस्टिवल 26 से 28 दिसंबर तक चला. जो खानपान और संस्कृति का जीवंत उत्सव था. जिसमें देश-विदेश से आए पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रही. सभी ने पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाया और देवभूमि की संस्कृति को भी करीब से जाना.

खानपान और संस्कृति का जीवंत उत्सव: उत्तराखंड फूड फेस्टिवल 2025 में स्थानीय लोगों और देश-विदेश से आए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी. पारंपरिक उत्तराखंडी व्यंजनों से लेकर आधुनिक फ्यूजन फूड तक हर वर्ग और हर स्वाद के लिए यहां कुछ न कुछ खास रहा.

फूड फेस्टिवल में झंगोरे की खीर, भट्ट की चुड़कानी, मंडुवे की रोटी जैसे पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों ने जहां लोगों को पहाड़ के असली स्वाद से रूबरू कराया तो वहीं नए प्रयोगों से तैयार फ्यूजन डिशेज युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय रही.

Uttarakhand Food Festival 2025
पारंपरिक परिधान में सजी महिलाएं (फोटो- ETV Bharat)

लोक नृत्य और संगीत ने बढ़ाया उत्सव का रंग: खानपान के साथ-साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने फेस्टिवल को एक जीवंत उत्सव का रूप दे दिया. पारंपरिक लोक नृत्य, स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां और लाइव बैंड परफॉर्मेंस ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. बच्चों, युवाओं और परिवारों ने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रमों का आनंद लिया.

विभिन्न श्रेणियों में प्रतिभागियों को मिला सम्मान: फेस्टिवल के दौरान विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया. ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार होटल सैफ्रन लीफ, द्वितीय पुरस्कार जय बदरीनाथ स्वयं सहायता समूह, तृतीय पुरस्कार देवभूमि रसोई (द हापुड़ वालों की दुकान) को मिला. फ्यूजन फूड कैटेगरी की बात करें तो प्रथम पुरस्कार बम्मीज कैफे एंड बेक हाउस, द्वितीय पुरस्कार प्यारी पहाड़नको मिला. जबकि, संयुक्त तृतीय पुरस्कार उडिपी कैफे और स्टर्लिंग मसूरी के हिस्से आया.

Uttarakhand Food Festival 2025
पारंपरिक व्यंजनों की जानकारी लेते पर्यटक (फोटो- ETV Bharat)

स्थानीय उद्यमियों के लिए बना सशक्त मंच: देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अभिनव शाह ने कहा कि उत्तराखंड फूड फेस्टिवल राज्य की खानपान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को प्रभावी मंच प्रदान करता है. ऐसे आयोजन स्थानीय उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और होटल उद्योग को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ उत्तराखंड को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सहायक है.

Uttarakhand Food Festival 2025
फ्यूजन फूड का लुत्फ उठाते पर्यटक (फोटो- ETV Bharat)

संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने कहा कि दर्शकों और प्रतिभागियों की भारी मौजूदगी इस आयोजन की सफलता का प्रमाण है. पारंपरिक स्वादों को संरक्षित रखते हुए नए फ्यूजन प्रयोगों को अपनाना उत्तराखंड की बदलती पहचान को दर्शाता है. वहीं, होटल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष संदीप सहनी ने कहा कि यह फेस्टिवल होटल, कैफे और स्वयं सहायता समूहों के लिए अपने उत्पादों को बड़े मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर बना है.

Uttarakhand Food Festival 2025
विजेताओं को दिया गया प्रशस्ति पत्र (फोटो- ETV Bharat)

भविष्य में और भव्य आयोजन का संकल्प: उत्तराखंड फूड फेस्टिवल 2025 का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि आने वाले सालों में इसे और भी बड़े एवं भव्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा. यह आयोजन न केवल स्थानीय भोजन और संस्कृति को बढ़ावा देगा, बल्कि पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय व्यवसायों को भी नई दिशा प्रदान करेगा.

