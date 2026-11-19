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दिल्ली में सांसद अनिल बलूनी के आवास पर लोकपर्व इगास का जश्न, अमित शाह ने की शिरकत

सांसद अनिल बलूनी के आवास पर इगास पर्व ( फोटो सोर्स- X@anil_baluni )

दिल्ली में उत्तराखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति, परंपरा और आस्था के प्रतीक लोकपर्व इगास बग्वाल की धूम रही. जहां अनिल बलूनी के आवास पर लोकगीतों की मधुर गूंज और पारंपरिक उल्लास के बीच इगास पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया. इगास पर्व का शुभारंभ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अग्नि प्रज्वलित कर विधिवत पूजा-अर्चना के साथ किया. इस दौरान पारंपरिक परिधान में सजे लोक कलाकारों ने लोकगीतों पर समां बांधा. जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे में नहीं, बल्कि पहाड़ के किसी जगह पर कार्यक्रम हो रहा है.