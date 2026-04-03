खास होगा उत्तराखंड का पहला यमुना घाट, कालसी हरिपुर में होगा तैयार, जानिये इसकी विशेषताएं
कालसी हरिपुर जमुना घाट के पास एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा. यहां यमुना जी की 25 फीट की प्रतिमा भी लगाई जाएगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 3, 2026 at 4:45 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून जिले के हरिपुर कालसी क्षेत्र में राज्य का पहला विशाल और भव्य यमुना घाट तेजी से आकार ले रहा है. मुख्यमंत्री धामी की घोषणा के बाद शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अब और गति मिलने जा रही है. आगामी बजट में भी इसके लिए पैसों का आवंटन किया गया है. यह घाट करीब एक किलोमीटर लंबा है. इस घाट का निर्माण पूरा होने के बाद यहां श्रद्धालु स्नान के साथ धार्मिक अनुष्ठान कर पाएंगे.
यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी का विशेष धार्मिक महत्व है. अब तक राज्य में कोई ऐसा प्रमुख घाट नहीं था जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर सकें. इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से हरिपुर में इस भव्य यमुना घाट का निर्माण कराया जा रहा है. माना जा रहा है कि यह घाट न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होग बल्कि जौनसार बावर क्षेत्र में पर्यटन को भी नई पहचान देगा. स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा. हरिपुर कालसी का क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी बेहद समृद्ध रहा है. यहां सम्राट अशोक के शिलालेख गुरु गोबिंद सिंह के बाल्यकाल से जुड़े प्रसंग और प्राचीन अश्वमेघ यज्ञ स्थल मौजूद हैं. जिनकी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है.
ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार हरिपुर कभी एक बड़ा तीर्थ स्थल हुआ करता था. यह समय के साथ आई भीषण बाढ़ में नष्ट हो गया. अब सरकार ने इस प्राचीन धार्मिक स्थल को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है. और इसी कड़ी में यमुना घाट का निर्माण कराया जा रहा है.
इस परियोजना को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) को सौंपी गई है.मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परियोजना को लेकर कहा राज्य सरकार हरिपुर यमुना घाट को एक विकसित धाम के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा यह परियोजना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. इसका कार्य जल्द पूरा किया जाएगा.
लगेगी 25 फुट ऊंची यमुना जी की प्रतिमा: घाट के निर्माण के साथ ही यहां एक और आकर्षण जोड़ने की तैयारी की जा रही है. योजना के तहत पुराने पुल के पिलर पर करीब 25 फुट ऊंची यमुना जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी. इस कार्य के लिए लोक पंचायत यमुना तीर्थ समिति द्वारा गुजरात के मूर्तिकारों को आमंत्रित किया गया है. जिला प्रशासन से अनुमति भी मांगी गई है. इसके अलावा घाट के समीप एक विशाल मंदिर निर्माण की भी योजना है. जिसके लिए समिति को भूमि दान स्वरूप प्राप्त हो चुकी है.
पढे़ं- रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर हरिपुर में जयकारों के साथ हुआ शिलाओं का संग्रह, राममय हुआ यमुना घाट
पढे़ं- विकासनगर में मकर संक्रांति की धूम, यमुना तीर्थ पर किया गया अनुष्ठान