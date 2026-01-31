हरिद्वार में तैयार हो रहा उत्तराखंड का पहला यूनिटी मॉल, जानिये क्या है इसकी खासियत
हरिद्वार में तैयार हो रहे उत्तराखंड के पहला यूनिटी मॉल में 54 शॉप्स, 3 मल्टी कॉम्लेक्स हैं.
हरिद्वार: सचिव आवास विकास आर राजेश कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ कई विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की. इसके बाद उन्होंने देश के सभी राज्यों के स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करने के लिए बनाए जा रहे यूनिटी मॉल का भी स्थलीय निरीक्षण किया. हरिद्वार रुड़की हाईवे पर रानीपुर झाल के पास यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है. जिसका लगभग आधा निर्माण कार्य हो चुका ह.
सचिव आर राजेश कुमार ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए. यूनिटी मॉल में तीन कंपलेक्स बनाए जा रहे हैं. जहां देश के सभी राज्यों के स्थानीय उत्पादों और उत्तराखंड के सभी जिलों के उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा. जल्द ही यूनिटी मॉल बनकर तैयार हो जाएगा. स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा.
हरिद्वार में उत्तराखंड का पहला यूनिटी मॉल: यूनिटी मॉल केंद्र सरकार की योजना है. हरिद्वार जिले में उत्तराखंड का पहला यूनिटी मॉल बनाया जा रहा है. इस परियोजना की कुल लागत 164 करोड़ रुपये है. केंद्र सरकार इसके लिए 126 करोड़ रुपये दे रही है. 28 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी. मॉल के निर्माण की जिम्मेदारी हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण यानि एचआरडीए के पास है. इसके लिए हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर रानीपुर झाल के पास जमीन चिह्नित की गई थी. एक साल पूर्व यहां केंद्र से बजट जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया था. अभी तक 45 प्रतिशत निर्माण हो चुका है.
प्रमुख उत्पादों के स्टॉल पर मिलेंगे पारम्परिक उत्पाद: यूनिटी मॉल में नाम में अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पाद उपलब्ध होंगे. मॉल में दुकानें, शोरूम और फूड कोर्ट के अलावा एक ओपन स्पेस ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा. यूनिटी मॉल के खुलने से हरिद्वार आने वाले यात्री व श्रद्धालुओं को अपने घर लौटने के दौरान उत्तराखंड ही नहीं, देश के सभी राज्यों का मशहूर पारंपरिक हस्तशिल्प सामान एक छत के नीचे उपलब्ध होगा. इससे उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्य के पारंपरिक उत्पादों को भी नई पहचान मिलेगी. मॉल में विभिन्न राज्यों की संस्कृति के साथ ही मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा गया है. बहुमंजिला मॉल में ओपन सिनेमा हाल भी बनाया जाएगा.
स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जल्द किया जाएगा पत्राचार: निरीक्षण के दौरा एचआरडीए सचिव मनीष कुमार सिंह ने बताया भारत सरकार द्वारा संचालित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट योजना के अर्न्तगत उत्तराखण्ड राज्य हेतु जनपद हरिद्वार का चयन किया गया है. एचआरडीए द्वारा यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है. निमार्णधीन यूनीटी मॉल में लगभग 54 शॉप एवं 3 मल्टी कॉम्लेक्स बनाये जा रहे हैं. जिसमें देश के सभी राज्यों के वन स्टेट वन (स्थानीय) प्रोडेक्ट/उत्पाद रखे जायेंगे. उत्तराखण्ड के 13 जनपदों के स्थानीय उत्पादों को रखा जायेगा.
