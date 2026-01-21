ETV Bharat / state

उत्तराखंड महोत्सव 2026; गोमती तट पर बह रही पहाड़ की संस्कृति-परंपरा और स्वाद की धारा

उत्तर प्रदेश पर्वतीय महापरिषद की ओर आयोजित उत्तरायणी कौथिग 28 जनवरी तक चलेगा.

उत्तराखंड महोत्सव 2026.
उत्तराखंड महोत्सव 2026. (Photo Credit : ETV Bharat)
January 21, 2026

लखनऊ : गोमती तट पर आयोजित उत्तराखंड कौथिग 2026 इन दिनों पहाड़ी संस्कृति, परंपरा और स्वाद का संगम बना हुआ है. महोत्सव में उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा, लोकनृत्य, हस्तशिल्प, इंटीरियर से जुड़े उत्पाद और शुद्ध पहाड़ी खाद्य सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई गई है. इसमें लखनऊनवी मिजाज वाले भी खूब दिलचस्पी ले रहे हैं.

उत्तराखंड महोत्सव में खरीदारी करते लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)






ईटीवी भारत ने महोत्सव में मौजूद कलाकारों, शिल्पकारों, दुकानदारों और दर्शकों से खास बातचीत की. पहाड़ी डांसर कीया सिंह ने बताया कि पहाड़ी समाज अपनी संस्कृति और लोकनृत्य से गहरे जुड़ा हुआ है. हम भले ही लखनऊ में रहते हों, लेकिन अपने प्रदेश की परंपराएं हमेशा दिल में बसी रहती हैं. यह महोत्सव हमारे लिए एकमात्र ऐसा जरिया है, जिसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति को सेलिब्रेट करते हैं और दूसरों को भी पहाड़ की परंपराओं से रूबरू करा पाते हैं. हमारे कई दोस्त यहां आकर पहाड़ी रिवाजों को जानना चाहते हैं.

उत्तराखंड महोत्सव में खरीदारी करते लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)



लखनऊ की रहने वाली रत्ना कहती हैं कि वह हर साल उत्तराखंड महोत्सव का बेसब्री से इंतजार करती हैं. हम 15 साल उत्तराखंड में रहकर आए हैं. इसलिए वहां की पारंपरिक चीजें हमारे दिल के बेहद करीब हैं. आज हम यहां से दाल से बने पहाड़ी पकवान खरीद रहे हैं, जो आम दिनों में लखनऊ में आसानी से नहीं मिलते.

उत्तराखंड महोत्सव 2026 (Photo Credit : ETV Bharat)


शिल्पी धामी बताती हैं कि वह दोस्तों के साथ पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने आई हैं. मुझे उत्तराखंड की पारंपरिक ज्वेलरी पसंद है. खासकर बड़े नाथ, हार, मंगलसूत्र और कंगन. ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्हें यहां देखकर गर्व महसूस होता है.

उत्तराखंड महोत्सव में स्टाल पर लगी भीड़. (Photo Credit : ETV Bharat)


खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाने वाले नवीन जोशी ने बताया कि पहाड़ी उत्पादों की जबरदस्त मांग है. हमने पहाड़ी मंडुवा, पहाड़ी राजमा, पहाड़ी लहसुन, दाल, हल्दी और अन्य अनाज पूरी तरह पारंपरिक तरीके से तैयार किए हैं. इसमें किसी भी तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है. पहाड़ी खाद्य पदार्थ मैदानी इलाकों की तुलना में थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन उनका स्वाद और पोषण कहीं बेहतर होता है.

उत्तराखंड महोत्सव में लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)



साड़ियों की प्रदर्शनी लगाने वाली नीरू रावत बताती हैं कि महिलाओं को अपने पारंपरिक वस्त्रों से जुड़े रहना चाहिए. साड़ी हमारा पारंपरिक परिधान है. मैं चाहती हूं कि महिलाएं साड़ी पहनें. आज के समय में महिलाएं ज्यादातर सूट पहनने लगी हैं, जो हमारी परंपरा से दूर जाने जैसा है. दिल्ली में रहते हुए भी मुझे उत्तराखंड महोत्सव में महिलाओं का जो उत्साह और जागरूकता दिखी, वह काबिल-ए-तारीफ है.

उत्तराखंड महोत्सव में खरीदारी करते लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)


महोत्सव में पहाड़ी टोपी की खास मांग देखने को मिल रही है. न केवल उत्तराखंड, बल्कि अब उत्तर प्रदेश में भी पहाड़ी टोपी लोगों की पसंद बनती जा रही है. यही वजह है कि महोत्सव में करीब 10 दुकानें केवल पहाड़ी टोपी की हैं. इस दुकानों में दिनभर भीड़ लगी रहती है. इसके अलावा महोत्सव में वूलन कपड़े, क्रॉकरी, खाने-पीने की वस्तुएं, कश्मीरी मेवा, ड्राई फ्रूट्स, कश्मीरी वूलन और पहाड़ी परिधान खूब बिक रहे हैं. साथ ही पारंपरिक गीत, लोकनृत्य और विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित प्रस्तुतियां सांस्कृतिक मंच पर देखने को मिल रही हैं.

