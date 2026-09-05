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10 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट, टिहरी में रिंग रोड का पुश्ता ढहा, पिथौरागढ़-बागेश्वर में 2 दर्जन से ज्यादा रोड बंद

बारिश ने किया बेहाल ( Etv Bharat )

टिहरी गढ़वाल/पिथौरागढ़: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 10 सितंबर तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार अगले 6 दिन तक राज्य के सभी जिलों में बारिश होगी. पूर्वानुमान सही साबित हुआ है. पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में बारिश से जन-जीवन प्रभावित हुआ है. टिहरी जिले में जाख–डोबरा रिंग रोड के तहत बनाया गया पुश्ता क्षतिग्रस्त हो गया है. टिहरी में बारिश में ढहा निर्माणाधीन रिंग रोड का पुश्ता: लगातार हो रही बारिश के बीच टिहरी जनपद के निर्माणाधीन जाख–डोबरा रिंग रोड के तहत बनाया गया पुश्ता क्षतिग्रस्त हो गया है. पहली ही बारिश में पुश्ते का हिस्सा टूटने और धंसने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं. पुश्ता क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है. उनका कहना है कि यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया गया होता, तो बारिश के शुरुआती दौर में ही पुश्ते की ऐसी स्थिति नहीं बनती. टिहरी में भरभराकर गिरा पुश्ता (Etv Bharat) स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग और निर्माण कार्यदायी संस्था से मामले का संज्ञान लेते हुए पुश्ते के निर्माण की गुणवत्ता की तकनीकी जांच कराने की मांग की है. साथ ही क्षतिग्रस्त हिस्से को केवल औपचारिक रूप से ठीक करने के बजाय, निर्धारित मानकों के अनुसार दोबारा मजबूत तरीके से निर्माण कराने की मांग की गई है. लोगों का कहना है कि रिंग रोड क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है. ऐसे में निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही भविष्य में सड़क की सुरक्षा और आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है.