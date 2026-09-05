ETV Bharat / state

10 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट, टिहरी में रिंग रोड का पुश्ता ढहा, पिथौरागढ़-बागेश्वर में 2 दर्जन से ज्यादा रोड बंद

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 10 सितंबर तक का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, अगले 6 दिन पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना है

rain in Uttarakhand
बारिश ने किया बेहाल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 5, 2026 at 1:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

टिहरी गढ़वाल/पिथौरागढ़: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 10 सितंबर तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. इस पूर्वानुमान के अनुसार अगले 6 दिन तक राज्य के सभी जिलों में बारिश होगी. पूर्वानुमान सही साबित हुआ है. पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में बारिश से जन-जीवन प्रभावित हुआ है. टिहरी जिले में जाख–डोबरा रिंग रोड के तहत बनाया गया पुश्ता क्षतिग्रस्त हो गया है.

टिहरी में बारिश में ढहा निर्माणाधीन रिंग रोड का पुश्ता: लगातार हो रही बारिश के बीच टिहरी जनपद के निर्माणाधीन जाख–डोबरा रिंग रोड के तहत बनाया गया पुश्ता क्षतिग्रस्त हो गया है. पहली ही बारिश में पुश्ते का हिस्सा टूटने और धंसने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं. पुश्ता क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है. उनका कहना है कि यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया गया होता, तो बारिश के शुरुआती दौर में ही पुश्ते की ऐसी स्थिति नहीं बनती.

टिहरी में भरभराकर गिरा पुश्ता (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग और निर्माण कार्यदायी संस्था से मामले का संज्ञान लेते हुए पुश्ते के निर्माण की गुणवत्ता की तकनीकी जांच कराने की मांग की है. साथ ही क्षतिग्रस्त हिस्से को केवल औपचारिक रूप से ठीक करने के बजाय, निर्धारित मानकों के अनुसार दोबारा मजबूत तरीके से निर्माण कराने की मांग की गई है. लोगों का कहना है कि रिंग रोड क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है. ऐसे में निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही भविष्य में सड़क की सुरक्षा और आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है.

पिथौरागढ़ जिला बारिश से बेहाल: सीमांत पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है. बारिश के कारण जगह-जगह भूस्खलन और मलबा आने से 18 सड़कें बंद हो गई हैं. कई ग्रामीण क्षेत्रों का जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालयों से संपर्क प्रभावित हुआ है. बंद सड़कों के कारण यात्रियों के साथ मरीजों और जरूरी काम से आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है. चीन सीमा को जोड़ने वाले मार्गों पर भी बारिश का असर पड़ा है और कई स्थानों पर घंटों यातायात बाधित रहा.

बंद सड़कें खोलने की मशक्कत: मौसम विभाग ने पिथौरागढ़ में आज 5 सितंबर को भी बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई है. प्रशासन ने मौसम की स्थिति को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए हैं. 5 सितंबर को स्कूल बंद रहने की सूचना भी जारी की गई है. अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और अनावश्यक रूप से जोखिम वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की गई है. लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियां बंद सड़कों को खोलने में जुटी हैं. लगातार हो रही है बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है.

rain in Uttarakhand
सड़क पर आया बेहिसाब मलबा (ETV Bharat)

पिथौरागढ़ जिले में बंद सड़कों के नाम

  • घारचूला तवाघाट मोटर मार्ग
  • तवाघाट गुंजी मोटर मार्ग
  • ड्योरा बारमू मोटर मार्ग
  • जौलजीबी झूलाघाट मोटर मार्ग
  • सोबला उमचिया मोटर मार्ग
  • होकरा नामिक मोटर मार्ग
  • एलागाड़ जुम्मा मोटर मार्ग
  • घापाबैण्ड बुई पातों मोटर मार्ग
  • बांसबगड़ कोटा मोटर मार्ग
  • मदकोट दारमा मोटर मार्ग
  • जैती घोरपट्टा मोटर मार्ग
  • घट्टा बगड़ से तांकुल मोटर मार्ग
  • देविसौना गराली कूटा मोटर मार्ग
  • मालाकोट से लोघ मोटर मार्ग
  • मदकोट बोना मोटर मार्ग
  • कनालीछीना पीपली मोटर मार्ग
  • जाखपन्त मनकोट चौड़ी मोटर मार्ग
  • गिनीबैण्ड समकोट मोटर मार्ग

बारिश से बागेश्वर में 16 सड़कें बंद, आवाजाही प्रभावित: बागेश्वर जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है. बारिश और भूस्खलन के कारण एनएच-109 समेत 16 मोटर मार्ग बंद हो गए हैं. सड़कों पर मलबा आने से कई क्षेत्रों में यातायात बाधित है. रवाईखाल क्षेत्र में सड़क बंद होने के कारण एंबुलेंस, बस और टैक्सी समेत सैकड़ों वाहन घंटों फंसे रहे. मरीज को लेकर बैजनाथ जा रही एंबुलेंस भी करीब डेढ़ घंटे तक जाम में फंसी रही. विभागीय कर्मचारी और मशीनें मलबा हटाकर मार्ग खोलने में जुटे हैं. लगातार बारिश को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है.

rain in Uttarakhand
पिथौरागढ़ में रोड खोलने की कोशिश (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: भारत मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी, उत्तराखंड में 3 से 8 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट

TAGGED:

PITHORAGARH
BAGESHWAR
ROAD CLOSED
बारिश अलर्ट
RAIN IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.