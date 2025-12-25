ETV Bharat / state

आय में आगे, संसाधनों में पीछे आबकारी विभाग, जल्द होगा डिपार्टमेंट का काया पलट, जानिये कैसे

धीरज सजवाण की रिपोर्ट

देहरादून: उत्तराखंड में सरकार की कमाई में आबकारी विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. प्रदेश के जीएसटी डिपार्मेंट के बाद आबकारी विभाग ही सबसे ज्यादा राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है. साल 2024-25 में उत्तराखंड आबकारी विभाग ने 4000 करोड़ का राजस्व प्रदेश सरकार के लिए अर्जित किया. वहीं इस वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग ने 5400 करोड़ से ज्यादा का राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है. वहीं, दूसरी तरफ अगर आबकारी विभाग के फील्ड कर्मचारियों की दुर्दशा देखी जाए तो पूरा विभाग एक कमजोर ढांचागत संसाधनों से जूझ रहा है.

आबकारी विभाग में ग्राउंड पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई करने वाले आबकारी निरीक्षकों की यूनियन समय पर लगातार विभाग की कमजोर संसाधनों पर आवाज उठाती आई है. आबकारी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष शिव सिंह व्यास का कहना है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में ग्राउंड पर मौजूद चुनौतियों की बात की जाए तो विभाग एक बेहद कमजोर ढांचा घाट संसाधनों से जूझ रहा है. उन्होंने कहा निरीक्षकों के पास पूरे प्रदेश में केवल एक दो जगह पर ही कार्यालय मौजूद है. इसके अलावा किसी तरह का कोई कार्यालय या ऑफिस बिल्डिंग फील्ड कर्मचारियों के लिए नहीं है.

उत्तराखंड आबकारी विभाग (ETV Bharat)

इसके अलावा आबकारी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों या फिर शराब तस्करों के लिए लॉक अप और अवैध शराब पकड़े जाने पर या फिर किसी भी तरह की तस्करी में माल पकड़े जाने पर उसे रखने की व्यवस्था नहीं है. विभाग की ओर से किसी तरह का कोई माल खाना उपलब्ध नहीं कराया गया है.

फील्ड पर काम करने वाले आबकारी निरीक्षकों को प्राइवेट किराए पर लिए घरों में ही माल खाना बनाना पड़ता है. यह व्यावहारिक रूप से काफी चुनौती भरा है. आबकारी निरीक्षकों के पास हथियार तो हैं लेकिन वह पर्याप्त नहीं हैं. फील्ड कर्मचारियों के लिए पेट्रोलिंग और अन्य विभागीय कार्यवाहियों को अंजाम देने के लिए वाहनों की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है. बदलते दौर में जहां विभाग की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जाती हैं वहीं, फील्ड निरीक्षकों के पास किसी तरह का कोई लैपटॉप या फिर डेटा विभाग ने उपलब्ध नहीं कराया है.