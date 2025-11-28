ETV Bharat / state

इस वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग का 5,060 करोड़ का टारगेट, जानें क्या है स्थिति

आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5060 करोड़ राजस्व के लक्ष्य का पीछा करते हुए 90% लक्ष्य पा लिया है

UTTARAKHAND EXCISE TARGET
आबकारी विभाग 90 फीसदी लक्ष्य पा चुका है (Photo- ETV Bharat)
Published : November 28, 2025 at 11:47 AM IST

देहरादून: साल 2025 का अब आखिरी महीना शुरू होने वाला है. प्रदेश के बहीखाते की बात की जाए, तो जहां एक तरफ बजट खर्च में कई विभाग फिसड्डी साबित हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्व कमाई करने में कुछ ही विभाग अव्वल हैं. इन लाभ कमाने वाले विभागों में आबकारी विभाग भी एक है. आबकारी विभाग के राजस्व कलेक्शन से खुश होकर इस बार इसे 5,000 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य दिया गया था.

दरअसल पिछले वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड सरकार की तरफ से आबकारी विभाग को 4,400 करोड़ का टारगेट दिया गया था. विभाग ने समय रहते ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया था. इससे उत्साहित सरकार ने इस बार आबकारी विभाग के टारगेट को 17 फीसदी बढ़ाकर 5,060 करोड़ रुपए कर दिया था.

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5060 करोड़ राजस्व के लक्ष्य का पीछा कर रहा आबकारी विभाग अब तक कितना कारगर साबित हुआ है, इसको लेकर जब आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल से जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि लगातार विभाग इसमें प्रयासरत है. उन्होंने बताया कि सभी की सिक्योरिटी जमा है तो वहीं अक्टूबर महीने का 90 फ़ीसदी से ज्यादा राजस्व जमा हो चुका है. नवंबर और दिसंबर का कुछ एडवांस भी आ चुका है. आबकारी कमिश्नर का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि समय रहते विभाग अपने इस टारगेट को पूरा कर लेगा.

शराब तस्करी के चलते लक्ष्य में पिछड़ा विभाग: एक्साइज कमिश्नर अनुराधा पाल का कहना है कि विभाग को अपने राजस्व के लक्ष्य को पूरा करने में सबसे बड़ी चुनौती तस्करी से आने वाली शराब से मिल रही है. उन्होंने कहा कि अपने राजस्व को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए उन्हें एनफोर्समेंट की कार्रवाई और सख्त करनी पड़ेगी. उन्होंने यह भी बताया कि अप बॉर्डर एरिया में शराब तस्करी की वजह से कहीं ना कहीं विभाग को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने बताया की शादियों के सीजन में यह ज्यादातर देखा जाता है कि राज्य के बाहर से आने वाली शराब की अवैध तस्करी की जाती है. इसको लेकर लगातार आबकारी विभाग एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी कर रहा है.

आबकारी आयुक्त का कहना है कि हाल ही में विभाग को नई मैनपॉवर भी उपलब्ध हुई है. इससे विभाग को एनफोर्समेंट की कार्रवाई में काफी मदद मिल रही है. उन्होंने बताया कि विभाग को हरिद्वार में नारसन चेक पोस्ट और भगवानपुर चेक पोस्ट से ज्यादा तस्करी के मामले दिख रहे हैं. वहीं उधम सिंह नगर में भी यूपी की तरफ से काफी ज्यादा शराब तस्करी की कोशिश की जाती रही है. उनका कहना है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में शराब सस्ती होने के साथ-साथ बॉर्डर एरियाज में अपनी रणनीति के तहत शराब सस्ती कर दी जाती है, यह भी कहीं ना कहीं तस्करी की एक बड़ी वजह बनती है.

शराब की दुकान ना उठने से 100 करोड़ का नुकसान: प्रदेश भर में एलॉट की जाने वाली 600 से ज्यादा शराब की दुकानों में से 95% से ज्यादा शराब की दुकान उठ चुकी हैं. कुछ ऐसी दुकाने हैं जो कि नई प्रस्तावित की गई थी और कई जगह पर विवाद की वजह से शराब की दुकान नहीं उठ पाई हैं. आबकारी आयुक्त के अनुसार बहुत कम संख्या में मौजूद ऐसी दुकानों से तकरीबन 100 करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं इसके अलावा विभाग का अधिभार से जो 2600 करोड़ का टारगेट था वह तकरीबन 95% पूरा हो चुका है.
TAGGED:

EXCISE COMMISSIONER ANURADHA PAL
EXCISE POLICY OF UTTARAKHAND
उत्तराखंड आबकारी विभाग लक्ष्य
आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल
UTTARAKHAND EXCISE TARGET

