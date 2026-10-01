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नदियों का सूखता डिस्चार्ज, सर्दियों में आधी होगी बिजली, क्या पावर संकट से बचा पाएगा 'वॉटर बैटरी' प्लान?

उत्तराखंड में नदियों में कम डिस्चार्ज के कारण बढ़ते बिजली संकट से निपटने के लिए पावर स्टोरेज प्लान पर फोकस. रिपोर्ट- नवीन उनियाल.

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नदियों में कम डिस्चार्ज भविष्य में बढ़ाएगा बिजली संकट (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 1, 2026 at 5:24 PM IST

10 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड में नदियों का डिस्चार्ज (नदियों में पानी के बहने की मात्रा या रफ्तार) आने वाले समय में और भी कम होने जा रहा है. बिजली विभाग के अधिकारी खुद इस बात को मान रहे हैं. इसी वजह से आने वाले महीनों में बिजली के संकट में और भी इजाफा होने की भविष्यवाणी कर चुके हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तराखंड राज्य मुख्य रूप से जल विद्युत यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है, इसलिए अगर नदियों में पानी कम होगा तो सीधे तौर पर बिजली उत्पादन घटेगा. खास बात यह है कि इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए बिजली स्टोरेज प्लान पर विचार किया जा रहा है, ताकि आगामी विद्युत संकट से पार पाया जा सके.

उत्तराखंड में त्योहारी सीजन से पहले ही बिजली संकट का असर दिखाई देने लगा है. राज्य के कई क्षेत्रों में बिजली कटौती और रोस्टिंग की स्थिति सामने आने के बाद अब आगामी दिनों में हालात और चुनौतीपूर्ण होने की आशंका जताई जा रही है. बिजली की उपलब्धता और मांग के बीच बढ़ते अंतर को देखते हुए विद्युत विभाग ने कटौती का फॉर्मूला भी तय कर लिया है. सबसे ज्यादा चिंता औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर है, जहां बिजली की कमी होने पर रोस्टिंग का असर सबसे पहले दिखाई देता है.

क्या है रोस्टिंग कटौती का फॉर्मूला: उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) का कहना है कि, बिजली उपलब्ध न होने पर सबसे पहले इंडस्ट्री क्षेत्र की बिजली काटी जाएगी. इसके बाद भी उपलब्धता कम होने पर ग्रामीण क्षेत्र को बिजली कटौती के दायरे में लाया जाएगा. जबकि इसके बाद छोटे शहर और बहुत ज्यादा बिजली की कमी होने पर ही बड़े शहरों जैसे हल्द्वानी, देहरादून जैसे शहरों में बिजली काटी जाएगी.

हालांकि, बिजली कटौती का आंकड़ा अलग-अलग है. लेकिन एवरेज देखें तो इंडस्ट्री क्षेत्र में करीब 3 घंटे तक की बिजली काटी जा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 2 घंटे जबकि छोटे शहरों में 30 से 45 मिनट तक की बिजली कटौती किसी-किसी दिन हो रही है. बड़े शहरों में भी कुछ दिन कटौती हुई है, लेकिन यह कटौती मात्र 25 मिनट की है.

बिजली उत्पादन पर पड़ेगा असर: मौजूदा स्थिति को अभी बिजली संकट की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है. विभागीय आकलन के मुताबिक, आने वाले दिनों में नदियों का डिस्चार्ज कम होने से हाइड्रो पावर उत्पादन पर असर पड़ सकता है. उत्तराखंड की बिजली व्यवस्था में जल विद्युत की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण नदियों में पानी कम होने का सीधा असर उत्पादन पर पड़ना तय माना जा रहा है. ऐसे में बिजली की उपलब्धता बनाए रखना विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.

उत्तराखंड की नदियों में फिलहाल पानी के साथ मिट्टी और पत्थर आ रहे हैं. जिस कारण प्लांट को पूरी तरह से खोलना मुमकिन नहीं होता है. एक वजह यह भी है कि बारिश के दौरान जल विद्युत परियोजनाएं क्षमता से कम ही बिजली बनाती है. दूसरी तरफ, सर्दियों में उच्च क्षेत्र में बर्फबारी के बाद तापमान बेहद कम होने के कारण नदियों में पानी कम पहुंचता है और नदी का जलस्तर कम रहता है. इसके अलावा, नदियों में मिलने वाली तमाम धाराओं के भी सूखने के कारण भी नदियों में पानी कम हो जाता है. लिहाजा बिजली उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है.
-एसपी सती, जियोलॉजिस्ट-

इसी संभावित स्थिति को देखते हुए शासन स्तर पर भी बिजली संकट से निपटने को लेकर मंथन शुरू हो चुका है. उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) ने भी आने वाले दिनों की जरूरत के हिसाब से अपनी रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है.

बिजली की मौजूदा स्थिति को लेकर शासन स्तर पर बैठक हो चुकी है. बैठक में आने वाले दिनों में बिजली उत्पादन में संभावित कमी और उससे निपटने के विकल्पों पर चर्चा की गई है. विभाग का आकलन है कि मौसम की स्थिति और नदियों में डिस्चार्ज कम होने के कारण आगे बिजली उत्पादन से जुड़ी चुनौती बढ़ सकती है.
- पीसी ध्यानी, एमडी, यूपीसीएल -

ऊर्जा विभाग के मुताबिक, 2800 मेगावाट बिजली प्रतिदिन डिमांड की जाती है. जबकि मांग के अनुरूप 2300 मेगावाट बिजली ही राज्य को मिल रही है. इसमें उत्तराखंड खुद 1460 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है. हालांकि, सर्दियों के दौरान राज्य में बिजली उत्पादन 950 मेगावट तक हो जाता है. ऐसे में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए केंद्र से करीब 1800 से 1900 मेगावाट और खुले बाजार से 500 से 700 मेगावाट बिजली खरीदी जाती है.

बिजली स्टोर करने पर फोकस

बिजली की उपलब्धता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार और ऊर्जा विभाग की ओर से कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं. केंद्र से अतिरिक्त बिजली की उपलब्धता के साथ खुले बाजार से भी बिजली खरीदने के विकल्प पर काम किया जा रहा है. लेकिन अब विभाग की नजर सिर्फ अतिरिक्त बिजली खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजली को स्टोर करने के विकल्प पर भी फोकस बढ़ाया जा रहा है:-

  • सौर ऊर्जा पर फोकस: खास बात यह है कि यूपीसीएल पहली बार बड़े स्तर पर बिजली स्टोरेज प्लान पर काम करने की तैयारी में है. इसके तहत सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली को स्टोर कर पीक टाइम में इस्तेमाल करने की योजना पर विचार किया जा रहा है. इसके लिए पावर स्टोरेज उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में टेंडर प्रक्रिया के बाद आगे बढ़ने की तैयारी है.

यूपीसीएल का मानना है कि, फिलहाल बिजली स्टोरेज को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे यह साफ है कि इस सर्दी में इसका लाभ मिलना मुश्किल है. उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 से 6 महीने में इस पर काम पूरा किया जा सकेगा, यानी अगले साल ही इसका लाभ मिल सकता है. उधर, पंप स्टोरेज को लेकर अभी विचार ही चल रहा है, ऐसे में इसमें लंबा वक्त लग सकता है.

कैसे होगा काम-

  • दिन में बचत और रात में इस्तेमाल: दिन के समय जब धूप अच्छी होती है, तब सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जाएगी और उसे स्टोर किया जाएगा.
  • पीक टाइम में इस्तेमाल: इस स्टोर की गई बिजली को शाम या रात के समय जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है तब किया जाएगा. इस व्यवस्था का मकसद खास तौर पर उन घंटों में बिजली की उपलब्धता बढ़ाना है, जब मांग सबसे ज्यादा होती है.
  • इस ग्रिड-लेवल स्टोरेज व्यवस्था से रोस्टिंग यानी कटौती से भी राहत मिलेगी. सबसे अधिक मांग के समय ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों पर होने वाले बिजली कटौती के दबाव को काफी हद तक कम किया जा सकेगा.
  • पंप आधारित बिजली उत्पादन (वॉटर बैटरी): इसके साथ ही ऊर्जा विभाग पंप आधारित बिजली उत्पादन की संभावना पर भी फोकस कर रहा है. इसमें कम बिजली मांग या अधिक उपलब्धता के समय पानी को ऊंचाई पर स्टोर किया जा सकता है और पीक टाइम में इसी पानी को टरबाइन की ओर छोड़कर बिजली पैदा की जा सकती है. इस तरह कम डिस्चार्ज की स्थिति में भी पीक डिमांड के समय बिजली उपलब्ध कराने की क्षमता विकसित की जा सकती है.

कैसे होगा काम- दिन के समय जब बिजली की मांग कम होती है या सौर ऊर्जा अतिरिक्त होती है, तब बिजली का उपयोग कर पानी को नीचे के जलाशय (Reservoir) से पंप करके ऊंचाई पर बने जलाशय में पहुंचाया जाएगा.

फिर शाम या रात को जब बिजली की मांग अचानक बढ़ती है, तब इसी ऊंचाई पर जमा पानी को तेजी से नीचे टरबाइन की ओर छोड़ा जाएगा, जिससे तुरंत भारी मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन होगा.

UJVNL के बाद UPCL भी बढ़ रहा आगे: हालांकि, बिजली स्टोरेज के क्षेत्र में यूजेवीएनएल की ओर से पहले भी प्रयास किए गए हैं, लेकिन मौजूदा जरूरत को देखते हुए इन्हें पर्याप्त नहीं माना जा रहा है. यही वजह है कि अब यूपीसीएल भी अपने स्तर पर स्टोरेज क्षमता विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

वहीं, मौजूदा बिजली कटौती से उद्योग और व्यवसाय जगत की मुश्किलें बढ़ गई हैं. त्योहारी सीजन से ठीक पहले बिजली की रोस्टिंग का असर कारोबार पर पड़ने की चिंता जताई जा रही है.

उद्योग और व्यवसाय बिजली की ऊंची दरों का भुगतान करते हैं, इसके बावजूद निर्बाध बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है. कटौती का सीधा असर उत्पादन, कारोबार और सेवाओं पर पड़ता है.
- मोहित त्रिपाठी, होटल मैनेजर -

उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती का असर सबसे ज्यादा होने की आशंका है. हालांकि, इसका कोई सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. लेकिन व्यवसाय मानते हैं कि यदि हर दिन 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती होती है तो उससे हर दिन करीब 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान संभव है. ऐसे में विभाग के सामने तत्काल बिजली उपलब्धता बनाए रखने के साथ-साथ आने वाले महीनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने की चुनौती है.

रोस्टिंग प्लान तैयार: राज्य में बिजली संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री स्तर से भी केंद्र के सामने अतिरिक्त बिजली की मांग रखी जा चुकी है. वहीं ऊर्जा विभाग ने संभावित बिजली कमी की स्थिति में रोस्टिंग का प्लान भी तैयार कर लिया है.

यानी फिलहाल बिजली कटौती से निपटने की कोशिश अतिरिक्त बिजली जुटाने पर है. लेकिन आगे की तैयारी बिजली को स्टोर करने की दिशा में दिखाई दे रही है. नदियों में पानी कम होने से हाइड्रो उत्पादन घटता है तो सौर ऊर्जा और स्टोरेज के जरिए पीक टाइम की जरूरत पूरी करने की योजना राज्य के लिए अहम विकल्प बन सकती है. हालांकि, इसकी सफलता स्टोरेज क्षमता, उपलब्ध बिजली और योजना को जमीन पर लागू करने की गति पर निर्भर करेगी.

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