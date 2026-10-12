चुनावी मोड में उत्तराखंड बीजेपी, सभी 70 विधानसभाओं में नियुक्त किए प्रभारी, पार्टी ने सूची की जारी
भाजपा ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा प्रभारियों की घोषणा की है, जिसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 12, 2026 at 2:21 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भाजपा ने संगठन को मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है. पार्टी ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए हैं और विस्तारक योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश टोली का गठन किया है.
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ पार्टी अब बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की रणनीति पर काम कर रही है. इसी कड़ी में भाजपा ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा प्रभारियों की घोषणा की है.
चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की तैयारी: इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के लिए विस्तारक योजना के तहत प्रदेश संयोजक और सह-संयोजकों की जिम्मेदारी भी तय की गई है. पार्टी की योजना है कि चुनाव से पहले हर विधानसभा क्षेत्र में संगठन की स्थिति मजबूत की जाए. कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए और पार्टी की रणनीति को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए.
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर प्रभारियों की गई नियुक्ति: भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति भारद्वाज के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के निर्देश पर विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की गई है. उन्होंने बताया कि नियुक्त किए गए प्रभारी पार्टी के सक्रिय और संगठन के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं. इनकी जिम्मेदारी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में संगठन के कामकाज को गति देना, बूथ स्तर तक पार्टी की गतिविधियों को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करना होगा.
भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष श्री @mahendrabhatbjp जी की सहमति के उपरांत आगामी विधानसभा चुनाव-2027 के लिए विधानसभानुसार विधानसभा प्रभारियों की घोषणा निम्नवत् की जाती है- https://t.co/ObuJOw3o0k— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) October 12, 2026
विधानसभा प्रभारी स्थानीय स्तर पर संगठन की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ पार्टी की ओर से तय किए गए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी भूमिका निभाएंगे. इन नियुक्तियों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की शुरुआती संगठनात्मक तैयारियों का अहम हिस्सा माना जा रहा है. .
विस्तारक योजना: उत्तराखंड भाजपा ने विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति के साथ ही विस्तारक योजना को भी चुनावी तैयारी का महत्वपूर्ण आधार बनाया है. इस योजना के तहत पूर्णकालिक कार्यकर्ता निर्धारित विधानसभा क्षेत्रों में रहकर संगठन के कामकाज को मजबूत करेंगे.
नलिन भट्ट को प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी दी गई: पार्टी ने विस्तारक योजना के समन्वय के लिए प्रदेश संयोजक और सह-संयोजकों की टोली बनाई है. प्रदेश मंत्री नलिन भट्ट को प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं दिनेश खुल्बे, अखिलेश डबराल, विक्रम कंडारी, त्रिलोक सिंह बुटोला और मोहित कौशिक को सह-संयोजक बनाया गया है.
यह टोली सभी 70 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से विस्तारक योजना को आगे बढ़ाने और विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों के बीच समन्वय बनाने का काम करेगी. पार्टी की योजना है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले ही संगठन का ढांचा इस तरह तैयार कर लिया जाए, जिससे चुनावी कार्यक्रमों को तेजी से लागू किया जा सके.
काशीपुर में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित: विस्तारक योजना को लेकर भाजपा ने 13 और 14 अक्टूबर को काशीपुर में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया है. इसमें सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के विस्तारकों और प्रभारियों को संगठनात्मक कामकाज और चुनावी तैयारियों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा.
भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि कार्यशाला में पार्टी के वरिष्ठ नेता अलग-अलग सत्रों में विस्तारकों और प्रभारियों का मार्गदर्शन करेंगे. राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी अरविंद मेनन, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्रनाथ शर्मा सहित वरिष्ठ नेताओं के इसमें शामिल होने का कार्यक्रम है.
केवल चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं रहेगी कार्यशाला: कार्यशाला का उद्देश्य विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को अधिक सक्रिय बनाना और आगामी चुनाव के लिए तय की गई रणनीति को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना है. कार्यशाला में केवल चुनाव प्रचार तक सीमित रहने के बजाय संगठन की बुनियादी व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा. इसके तहत बूथ समितियों की सक्रियता, कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल, क्षेत्रवार राजनीतिक परिस्थितियों और सामाजिक समीकरणों के अनुसार कार्ययोजना तैयार करने जैसे विषयों पर चर्चा होगी.
विस्तारकों और प्रभारियों को बताया जाएगा कि उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में किस तरह काम करना है. संगठन की गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ाना है और पार्टी के कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक किस तरह पहुंचाना है. भाजपा की कोशिश है कि हर विधानसभा क्षेत्र में जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा हो, ताकि संगठन के अलग-अलग स्तरों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बना रहे.
प्रदेश महामंत्री ने बताया कि कार्यशाला में प्रशिक्षण लेने के बाद पूर्णकालिक विस्तारक अपने निर्धारित विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे, वे चुनाव तक संबंधित क्षेत्रों में रहकर संगठनात्मक गतिविधियों को गति देंगे. इस दौरान बूथ समितियों के साथ समन्वय स्थापित करने, पार्टी के कार्यक्रमों को संपन्न कराने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने पर जोर रहेगा. विस्तारक स्थानीय स्तर पर संगठन की स्थिति को समझते हुए पार्टी की रणनीति को जमीन पर लागू करने में मदद करेंगे.
जारी सूची के अनुसार
- उत्तरकाशी जिले में पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी डॉ. मनवीर सिंह विधाणा, जगत सिंह चौहान और जगमोहन चंद को दी गई है.
- चमोली जिले में बदरीनाथ, थराली और कर्णप्रयाग के लिए रामचंद्र गौड़, विनोद नेगी और ऋषि प्रसाद सती को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
- रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ के लिए वाचस्पति सेमवाल और रुद्रप्रयाग के लिए समीर मिश्रा को प्रभारी बनाया गया है.
- टिहरी जिले में घनसाली, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर, टिहरी और धनोल्टी विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. इनमें राजेंद्र जुयाल, चंद्र किशोर मैठाणी, खेम सिंह चौहान, जोत सिंह बिष्ट, सते सिंह राणा और सीताराम भट्ट शामिल हैं.
- देहरादून जिले में भी पार्टी ने विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां तय की हैं. ग्रामीण क्षेत्र की चकराता, विकासनगर और सहसपुर सीटों के लिए बचन सिंह पंवार, आशीष रावत और मधु भट्ट को प्रभारी बनाया गया है.
- वहीं महानगर क्षेत्र की धर्मपुर, रायपुर, राजपुर रोड, देहरादून कैंट और मसूरी विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी अरुण मित्तल, ओपी कुलश्रेष्ठ, अभिषेक शाही, भुवन विक्रम डबराल और विनय गोयल को दी गई है.
- ऋषिकेश जिले में डोईवाला और ऋषिकेश सीटों के लिए अनुराधा वालिया और रविंद्र वाल्मीकि को जिम्मेदारी मिली है.
- हरिद्वार जिले में हरिद्वार, रानीपुर, ज्वालापुर, लक्सर और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के लिए गोविंद अग्रवाल, शोभाराम प्रजापति, महेंद्र काला, नितिन गौतम और विशाल गुप्ता को प्रभारी नियुक्त किया गया है.
- रुड़की जिले में भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरान कलियर, रुड़की, खानपुर और मंगलौर विधानसभा क्षेत्रों के लिए हरजीत सिंह, सुशील चौहान, अजय टांक, संदीप गोयल, डॉ. जयपाल चौहान और श्यामवीर सैनी को जिम्मेदारी दी गई है.
- पौड़ी जिले में पौड़ी, श्रीनगर और चौबट्टाखाल के लिए मेहरबान सिंह रावत, विजय कपरवाण और दर्शन दानू को प्रभारी बनाया गया है.
- कोटद्वार जिले में यमकेश्वर, लैंसडाउन और कोटद्वार सीटों के लिए गिरीश डोभाल, सुमन कोटनाला और सुरेंद्र मोधा को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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कुमाऊं के अन्य जिलों में भी विधानसभा स्तर पर संगठनात्मक जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है.
- अल्मोड़ा जिले में सोमेश्वर, अल्मोड़ा और जागेश्वर विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दीप भगत, देवेंद्र सिंह दैला और ललित सिंह दोसाद को दी गई है.
- रानीखेत जिले में द्वाराहाट, सल्ट और रानीखेत सीटों के लिए प्रेम बड़सुंगा, ललित लटवाल और इंद्र सिंह फरस्वाण को प्रभारी बनाया गया है.
- पिथौरागढ़ जिले में धारचूला, डीडीहाट, पिथौरागढ़ और गंगोलीहाट के लिए सुरेश जोशी, राजेंद्र रावत, दीपक कार्की और लोकेश भट्ट को प्रभारी बनाया गया है.
- बागेश्वर जिले में कपकोट और बागेश्वर विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी बसंत जोशी और गोविंद सिंह दानू को दी गई है.
- चंपावत जिले में लोहाघाट और चंपावत के लिए श्याम नारायण पांडे और सुभाष बगोली को प्रभारी नियुक्त किया गया है.
- नैनीताल जिले में लालकुआं, भीमताल, नैनीताल, हल्द्वानी, कालाढूंगी और रामनगर सीटों की जिम्मेदारी कौशिक नंदन जोशी, गोपाल रावत, मोहन अग्रवाल, कमल नयन जोशी, अरविंद पांडेय और सचिन शाह को दी गई है.
- काशीपुर जिले में जसपुर, काशीपुर, बाजपुर और गदरपुर के लिए गिरीश चंद्र तिवारी, मनवीर अग्रवाल, राम मेहरोत्रा और सरदार मंजीत सिंह को प्रभारी बनाया गया है.
- ऊधमसिंह नगर जिले में रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता और खटीमा विधानसभा क्षेत्रों के लिए दान सिंह रावत, अनिल चौहान, विजय मंडल, दीपक मेहरा और रामपाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
भाजपा की इन नियुक्तियों और प्रशिक्षण कार्यक्रम को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में संगठन को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है. पार्टी नेतृत्व का जोर है कि विधानसभा प्रभारी, विस्तारक और बूथ स्तर के कार्यकर्ता एक साझा योजना के तहत काम करें.
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