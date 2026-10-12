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चुनावी मोड में उत्तराखंड बीजेपी, सभी 70 विधानसभाओं में नियुक्त किए प्रभारी, पार्टी ने सूची की जारी

चुनावी मोड में उत्तराखंड बीजेपी ( @BJP4UK )

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भाजपा ने संगठन को मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है. पार्टी ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए हैं और विस्तारक योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश टोली का गठन किया है.

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं. चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ पार्टी अब बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की रणनीति पर काम कर रही है. इसी कड़ी में भाजपा ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा प्रभारियों की घोषणा की है.