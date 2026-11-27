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डुप्लीकेट वोटर्स पर एक्शन की तैयारी, DSE से होगी जांच, चार जनवरी तक को आएगी फाइनल लिस्ट

उत्तराखंड में चुनाव आयोग की बैठक. ( ETV Bharat )

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को अवगत कराया कि SSR के तहत मतदाताओं की किसी भी प्रकार की त्रुटी को ठीक करने के लिए दावे और आपत्तियों को दर्ज करने की अवधि तक निरंतर अभियान चलता रहेगा. उन्होंने राजनैतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि मतदाताओं के नाम आदि में त्रुटियों को ठीक करने के लिए बीएलए के माध्यम से भी फार्म-8 भरे जाएं.