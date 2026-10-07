ETV Bharat / state

उत्तराखंड एसआईआर में कटे 17.05 लाख वोटर्स, अब स्पेशल कैंपेन से जुड़ेंगे नाम, जानिए कैसे

उत्तराखंड एसआईआर अपडेट ( फोटो सोर्स: @UttarakhandCEO )

देहरादून: उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न हो गई है. एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से 3 अक्टूबर 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, प्रदेश में कुल 71,58,949 मतदाता हैं. चौंकाने वाली बात ये है कि 6 जनवरी 2025 को जारी मतदाता सूची में 84,29,459 मतदाता थे. ऐसे में इसकी तुलना में कुल 17,05,130 मतदाताओं के नाम डिलीट किए गए हैं. 4,01,276 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं. यही वजह है की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाती नजर आ रही है.