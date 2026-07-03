ट्रांसफर एक्ट में छूट की तैयारी, शिक्षकों के तबादलों को मिल सकता है अतिरिक्त समय, प्रमोशन का रास्ता भी होगा साफ!
उत्तराखंड में लंबे समय से अटकी शिक्षकों की स्थानांतरण और पदोन्नति प्रक्रिया को गति देने की दिशा में सरकार ने अहम पहल की हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 3, 2026 at 4:58 PM IST
देहरादून: जीरो सेशन के बीच उत्तराखंड शिक्षा विभाग तबादलों को लेकर अब बड़ा फैसला करने जा रहा है. दरअसल, शिक्षा विभाग अब तबादला नीति से राहत लेने का प्रस्ताव तैयार करने जा रहा है. इसके अलावा अब तक प्रमोशन को लेकर आ रही तमाम न्यायिक दिक्कतों को दूर करने के लिए भी नया रास्ता निकाला जा रहा है.
उत्तराखंड में लंबे समय से अटकी शिक्षकों की स्थानांतरण और पदोन्नति प्रक्रिया को गति देने की दिशा में सरकार ने अहम पहल शुरू कर दी है. विद्यालयी शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ाने और स्थानांतरण अधिनियम से सीमित छूट लेने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए जल्द ही कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिससे उन विद्यालयों में रिक्त पद भरे जा सकें, जहां पर्याप्त छात्र संख्या होने के बावजूद शिक्षक नहीं हैं.
उच्च स्तरीय बैठक में बनी सहमति: शासन स्तर पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि वर्तमान परिस्थितियों में स्थानांतरण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अतिरिक्त समय और अधिनियम में आवश्यक छूट जरूरी है. विभाग का मानना है कि इससे प्रदेश के दूरस्थ और शिक्षक विहीन विद्यालयों में नियुक्तियां और स्थानांतरण सुचारु रूप से किए जा सकेंगे. विशेष रूप से धारा-27 और अनुरोध श्रेणी के अंतर्गत लंबित मामलों के निस्तारण का रास्ता भी साफ होगा.
इससे पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बातचीत में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदोन्नति से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान पर चर्चा हुई. विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानांतरण के लिए समय वृद्धि और एक्ट से छूट संबंधी दोनों प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर शासन को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि कार्मिक विभाग को भेजकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके.
दरअसल शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण और वरिष्ठता से जुड़े कई मामले वर्तमान में उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं. इसी कारण विभाग अब तक स्थानांतरण और पदोन्नति संबंधी अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं पहुंच पाया है. इसका सीधा असर प्रदेश के अनेक विद्यालयों पर पड़ा है, जहां लंबे समय से शिक्षकों के पद रिक्त हैं और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है.
अध्यादेश लाकर वरिष्ठता निर्धारण के आधार पर पदोन्नति: इसी बीच माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नति का मुद्दा भी लगातार उलझा हुआ है. वरिष्ठता विवाद न्यायालय में लंबित होने के कारण विभाग पदोन्नति नहीं कर पा रहा है, जबकि शिक्षक संगठन लंबे समय से पदोन्नति की मांग उठा रहे हैं/ ऐसे में सरकार ने कानूनी स्थिति को देखते हुए एक वैकल्पिक रास्ता भी तैयार रखा है. यदि न्यायालय में मामलों के निस्तारण में अधिक समय लगता है तो अध्यादेश लाकर वरिष्ठता निर्धारण के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने का विकल्प अपनाया जा सकता है.
नए ढांचे के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश: इसके लिए विभागीय अधिकारियों को अध्यादेश का प्रारूप भी तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर बिना अतिरिक्त विलंब के प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके. शिक्षा व्यवस्था के ढांचागत सुधारों पर भी पहले विस्तार से चर्चा हो चुकी है. विद्यालयी शिक्षा के त्रिस्तरीय ढांचे के साथ-साथ एससीईआरटी और डायट के नए ढांचे के गठन तथा उनकी नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं.
सरकार का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षणिक प्रशासन को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है. इसके अलावा प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया. शत-प्रतिशत शौचालय निर्माण, स्वच्छ पेयजल, नियमित विद्युत आपूर्ति और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं
सरकार का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए केवल शिक्षकों की उपलब्धता ही नहीं, बल्कि बेहतर आधारभूत ढांचा भी उतना ही आवश्यक है. बैठक में अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण और शिक्षकों की तदर्थ सेवाओं को नियमानुसार जोड़ने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने पर सहमति बनी. शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि तबादलों से लेकर बाकी मामलों में भी निर्णय लिया जा रहा है, ताकि स्थानांतरण भी हो सके और शिक्षकों को समस्याएं भी खत्म हो सके.
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