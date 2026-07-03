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ट्रांसफर एक्ट में छूट की तैयारी, शिक्षकों के तबादलों को मिल सकता है अतिरिक्त समय, प्रमोशन का रास्ता भी होगा साफ!

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ( ETV Bharat )