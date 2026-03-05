उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जीएसडीपी बढ़ाने के सुझाव, एक क्लिक में जानिये

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से संबंधित दिए गए सुझाव ऑल वेदर रोड को उन ग्रामीण गांवों से जोड़ा जाए जहां रोड कनेक्टिविटी नहीं है.

सेकेंडरी एजुकेशन तक एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज्ड करना.

सेकेंडरी और हाइयर सेकेंडरी क्लासेज में व्यवसायिक शिक्षा देना.

20 आईटीआई को एक साल में अपग्रेड करना.

एग्रिकल्चर में हाई वैल्यू क्रॉप्स यानी सेब, कीवी, मिलेट्स, एरोमेटिक पर अच्छा बजट रखना चाहिए.

वेलफेयर स्पेंडिंग बाई द स्टेट के क्षेत्र में बजट बढ़ाना चाहिए.

टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जो देने की जरूरत.

अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर में विशेष रूप से ड्रिंकिंग वॉटर, सैनिटेशन ऑफ हाउसिंग में ध्यान देने की जरूरत है.

प्रदेश के नॉन‑डेट कैपिटल रिसीप्ट्स यानी गैर‑ऋण सर्जक पूँजीगत प्राप्तियों को बढ़ाना है. उसके लिए मोनेटाइजेशन का असेट्स का सुझाव दिया गया है.

टूरिस्ट सेक्टर में इको टूरिज्म और वैलनेस टूरिज्म को आगे ले जाना है.

कृषिकरण को बढ़ावा देने के लिए लैंड टीलिंग लॉस को चेंज करना, पुरुष के साथ महिला को भी जमीन का मालिकाना हक, एग्रीकल्चर में रिसर्च और डेवलेपमेंट के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना करना चाहिए.

इरिगेशन (सिंचाई) और फ्लड कंट्रोल (बाढ़ नियंत्रण) में निवेश बढ़ाना चाहिए.

प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है. किसानों को रिस्किलिंग और अपस्किलिंग करने की जरूरत है.

वेलफेयर स्पेंडिंग में केरला जैसे राज्यों में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन करना है.

आंगनबाड़ी सेक्टर और सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूट्रीशन क्वालिटी को और अधिक बढ़ाया जाए.

अन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को बढ़ाया जाये. जिसमें पेंशन और हेल्थ बेनिफिट्स शामिल हैं.

महिलाओं और बुजुर्गों को सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर के लिए सपोर्ट दिया जाये.