उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर उठे सवाल, काजी निजामुद्दीन ने सरकार को घेरा, जानिये क्या कहा
काजी निजामुद्दीन ने कहा सरकार की ओर से पेश किये आंकड़े धरातल से बिल्कुल अलग हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 6, 2026 at 6:51 PM IST
देहरादून: एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली प्रभारी विधायक काजी निजामुद्दीन ने शुक्रवार को सरकार की ओर से पेश किए गए मानव विकास इंडेक्स से संबंधित आंकड़ों को धरातल से बिल्कुल अलग बताया है.
काजी निजामुद्दीन ने कहा एक तरफ सरकार मानव विकास इंडेक्स के बड़े-बड़े दावे पेश कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ देहरादून की हवा दूषित होती जा रही है. वर्ष 2018 में एक्यूआई का आंकड़ा 604 के पार पहुंच चुका था लेकिन आज बड़े-बड़े अधिकारी और सरकार के मंत्री और विधायक बिना फिल्टर किया हुआ पानी नहीं पी सकते हैं. मानव विकास की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं.
उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को डबल इंजन की सरकार बताते आए हैं, लेकिन आज भाजपा के दोनों इंजनों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं. जिसमें यह बताया गया है कि केंद्र सरकार किस प्रकार कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेकर पेयजल या फिर पीएमजीएसवाई की सड़कों को लेकर कटौती कर रही है. इससे उत्तराखंड सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है. उन्होंने कहा 16 वें वित्त आयोग की सिफारिशें उत्तराखंड को नुकसान देंगी. उत्तराखंड को पिछले 5 सालों में 28 हजार करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में मिले हैं. अब यह ग्रांट उत्तराखंड को नहीं मिलेगी.
उन्होंने कहा कि 2023 के गृह मंत्रालय के आंकड़े जो सितंबर 2025 में सामने आए हैं, जिसके अनुसार उत्तराखंड में जन्म के समय लिंगानुपात की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में यहां सबसे दयनीय है. यहां हजार पुरुषों की तुलना में 868 महिलाएं हैं. यह आंकड़े भारत सरकार के गृह मंत्रालय के हैं. काजी निजामुद्दीन ने कहा सरकार की ओर से पेश किए गए प्रदेश की आर्थिकी के आंकड़े इतनी मजबूत और अच्छे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन क्यों नहीं रुक पा रहा है?
उन्होंने कहा 2016- 17 में कांग्रेस की सरकार के समय इस प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 126001 थी. यह 2025 में 11116 रह गए हैं. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2889 थी, जो अब ढाई सौ बची हुई है. कुल विद्यालय 2017 में 17753 हुआ करते थे जो अब 16018 ही रह गए हैं. सामाजिक क्षेत्र के विकास शिक्षा स्वास्थ्य विकास का व्यय जो कि कांग्रेस की सरकार के समय में उच्च स्तर पर था वह घटकर 40 प्रतिशत तक पहुंच गया है.
उत्तराखंड अपने बजट में बजटीय एलोकेशन के मुकाबले 43 फीसदी तो कहीं पर 27 फीसदी बजट कम खर्च कर रहा है. समाज कल्याण ऊर्जा जैसे बड़े विभागों मे यदि बजट कम खर्च हो रहा है तो फिर उत्तराखंड विकास से वंचित रहेगा. उत्तराखंड में विद्यालय फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं. पढ़ी-लिखे बेरोजगारों को योग्यता के अनुकूल रोजगार नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने भाजपा सरकार पर नियमावली उल्लंघन का आरोप लगाया है.
