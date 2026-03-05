ETV Bharat / state

उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण जारी, जीएसडीपी में 7.23 फीसदी की हुई बढ़ोत्तरी, पढ़ें पूरा डिटेल

देहरादून: आगामी 9 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए नियोजन विभाग की ओर से तैयार की गई आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी. उससे पहले ही नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता कर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की जानकारियों को साझा किया. रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 की तुलना में उत्तराखंड की जीएसडीपी में डेढ़ गुना वृद्धि दर्ज की गई है. प्रति व्यक्ति आय, उद्योग, स्टार्टअप और बिजली उत्पादन समेत अनेक क्षेत्रों में बड़ी प्रगति हुई है.

उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण जारी: आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त विभाग के लिए भी एक डायरेक्शन डॉक्यूमेंट होता है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए और किन बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए. उन्होंने बताया कि पिछले साल तक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए इन हाउस एक्सरसाइज करते थे. यानी डिपार्मेंट आफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिसटिक्स के लोग काम करते थे.

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के लिए इनकी ली गई मदद: इस साल आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए 'नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च' की भी मदद ली गई है. ताकि बेहतर ढंग से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को तैयार किया जा सके. ऐसे में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां निकाल कर सामने आई हैं.

जीएसडीपी में 7.23 फीसदी की हुई बढ़ोत्तरी: नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रति व्यक्ति आय में 7.23 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इसी तरह प्रति कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोत्तरी हुई है. पॉवर्टी इंडेक्स में नीचे गए हैं, तो वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बढ़ोत्तरी हुई है. ऐसे में अगले साल के लिए ये पूर्वानुमान है कि 8.2 की दर से ग्रो करेंगे. इसके लिए तमाम सुझाव भी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के जरिए दी गई है.

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार: