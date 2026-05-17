ETV Bharat / state

उत्तराखंड आपदा प्रबंधन में ट्रेनिंग को किया जा रहा फोकस, 3 लाख लोगों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

देहरादून: उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार और विभागीय एजेंसियां लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत करने में जुटी हैं. मानसून सीजन को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग इस बार खास तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर फोकस कर रहा है. उद्देश्य साफ है कि आपदा आने के बाद राहत और बचाव कार्यों में लगने वाले समय को कम किया जाए और स्थानीय स्तर पर लोगों को इतना सक्षम बनाया जाए कि शुरुआती घंटों में ही प्रभावी कार्रवाई शुरू हो सके. यही वजह है कि साल 2026 में राज्य सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य तय करते हुए तीन लाख लोगों और स्कूली बच्चों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है.

उत्तराखंड देश के सबसे संवेदनशील राज्यों में गिना जाता है. यहां भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़, भूकंप, हिमस्खलन और जंगल की आग जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं. पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई बार आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक राहत और बचाव टीमों को पहुंचने में लंबा समय लग जाता है. ऐसे हालात में स्थानीय लोग ही सबसे पहले राहत और बचाव का कार्य शुरू करते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग अब जनभागीदारी आधारित मॉडल पर जोर दे रहा है. विभाग का मानना है कि यदि गांव स्तर तक लोगों को आपदा के दौरान प्राथमिक प्रतिक्रिया, बचाव तकनीक, प्राथमिक उपचार और प्रशासन को त्वरित सूचना देने जैसी बुनियादी जानकारी होगी तो बड़ी जनहानि को कम किया जा सकता है.

इसी सोच के तहत स्कूलों, कॉलेजों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है. साल 2020 के बाद से राज्य में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत लगातार विस्तार के साथ हुई. शुरुआती दौर में इन कार्यक्रमों का दायरा सीमित था, लेकिन समय के साथ इसमें तेजी आई. साल 2020 में कुल 75 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 1191 लोगों ने भाग लिया. इसके बाद साल 2021 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाकर 150 की गई और 4760 लोगों को प्रशिक्षित किया गया.साल 2022 में विभाग ने और तेजी दिखाई. इस दौरान 198 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 14036 लोगों ने प्रशिक्षण लिया. इसके बाद साल 2023 में प्रशिक्षण अभियानों में बड़ा विस्तार हुआ और 463 कार्यक्रमों के माध्यम से 66974 लोगों को आपदा प्रबंधन की जानकारी दी गई.

हालांकि साल 2024 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या 481 रही, लेकिन इसमें भी 62580 लोगों को प्रशिक्षित किया गया. इसके बाद साल 2025 में विभाग ने रिकॉर्ड स्तर पर अभियान चलाते हुए 972 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें सबसे अधिक 119497 लोगों ने भाग लिया.अगर पिछले छह वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्यभर में कुल 2339 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और 269038 लोग आपदा प्रबंधन की बारीकियां सीख चुके हैं. लेकिन अब विभाग ने सिर्फ एक साल में ही तीन लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य तय कर दिया है, जो अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा अभियान माना जा रहा है.उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में केवल सरकारी मशीनरी के भरोसे आपदा से निपटना संभव नहीं है. कई बार सड़कें टूट जाती हैं, संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है और दूरस्थ गांवों तक पहुंचने में कई घंटे या दिन लग जाते हैं.

ऐसे समय में प्रशिक्षित स्थानीय लोग ही सबसे बड़ी ताकत बनते हैं.इसीलिए इस बार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सिर्फ सामान्य जानकारी नहीं बल्कि व्यावहारिक अभ्यास पर भी जोर दिया जा रहा है. लोगों को यह सिखाया जाएगा कि भूकंप के दौरान कैसे सुरक्षित रहें, भूस्खलन की स्थिति में क्या सावधानियां बरती जाएं, बाढ़ के समय किन रास्तों का उपयोग करना चाहिए और घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाए. इसके अलावा आपदा के दौरान इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के उपयोग की जानकारी भी दी जाएगी. विभाग लोगों को आपसी समन्वय, राहत टीमों के साथ संपर्क और प्रशासन को त्वरित सूचना पहुंचाने के तरीकों के बारे में भी प्रशिक्षित करेगा.