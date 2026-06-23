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मानसून की आपदा में फंसेंगे तो 'सिर्फ एक कॉल की दूरी' पर हैं आप, 24x7 एक्टिव है SEOC कंट्रोल रूम

ऐसे काम करता है राज्य का आपदा कंट्रोल रूम: ईटीवी भारत की टीम ने मानसून सीजन के दौरान इस कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली और तैयारियों को समझने के लिए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन से विशेष बातचीत की. उन्होंने बताया कि स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर वर्षभर कार्यरत रहता है, लेकिन मानसून सीजन में इसकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है. इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों के नोडल अधिकारियों को भी यहां तैनात कर दिया गया है. विनोद सुमन ने बताया कि-

मानसून सीजन में 24 घंटे सक्रिय रहता है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर: 15 जून से 15 सितंबर तक चलने वाले प्रशासनिक मानसून सीजन के दौरान राज्य का स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (SEOC) चौबीसों घंटे सक्रिय रहता है. देहरादून के आईटी पार्क स्थित यह कंट्रोल रूम पूरे प्रदेश में आपदा प्रबंधन का केंद्रीय कमांड सेंटर माना जाता है. यहीं से मौसम की स्थिति, भूस्खलन, सड़क अवरोध, अतिवृष्टि, बाढ़, बिजली और पेयजल जैसी आपात स्थितियों पर नजर रखी जाती है. जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए जाते हैं.

15 जून से मानी जाती है मानसून सीजन की शुरुआत: उत्तराखंड में मानसून आमतौर पर जून के अंतिम सप्ताह में पहुंचता है. इस साल भी मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रिय एंट्री जून के आखिर तक होने की संभावना है. हालांकि, आपदा प्रबंधन के लिहाज से राज्य में मानसून सीजन की शुरुआत 15 जून से ही मानी जाती है. यही वजह है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) ने मानसून के संभावित खतरों से निपटने के लिए अपना पूरा तंत्र पहले ही सक्रिय कर दिया है.

देहरादून: मौसम विभाग के अनुसार भले ही मानसून के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन आपदा प्रबंधन का प्रशासनिक तौर पर 15 जून से ही मानसून सीजन शुरू हो गया है. अब राज्य का स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (SEOC) 24x7 सक्रिय हो चुका है. ईटीवी भारत की टीम राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंची और वहां का जायजा लेते हुए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन से खास बातचीत की.

मानसून सीजन के दौरान राज्य सरकार के 20 से अधिक विभाग सीधे तौर पर आपदा प्रबंधन तंत्र के साथ जुड़े रहते हैं. इनमें 22 विभागों के नोडल अधिकारी तीन अलग-अलग शिफ्टों में चौबीसों घंटे कार्य करते हैं. तीन विभागों के नोडल अधिकारी सामान्य कार्यालय समय में कंट्रोल रूम में मौजूद रहते हैं. इन अधिकारियों का काम केवल सूचनाएं प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने-अपने विभागों और आपदा प्रबंधन तंत्र के बीच त्वरित समन्वय स्थापित करना भी होता है.

-विनोद सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग-

सभी सबंधित विभागों के अधिकारी हैं तैनात: SEOC में जिन विभागों के अधिकारी तैनात किए गए हैं, उनमें पर्यटन, परिवहन, लोक निर्माण विभाग (PWD), सिंचाई, स्वास्थ्य, पेयजल, PITCUL, वन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, SDRF, NDRF, फायर सर्विस, जल विद्युत निगम, सेना, ITDA, बागवानी, गन्ना एवं चीनी विभाग, ITBP, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा UPCL जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं. इसके अलावा पंचायती राज, पशुपालन और कृषि विभाग के नोडल अधिकारी भी कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं.

मानसून सीजन के दौरान राज्य सरकार के 20 से अधिक विभाग सीधे तौर पर आपदा प्रबंधन तंत्र के साथ जुड़े रहते हैं (ETV Bharat)

एक कॉल और एक्टिव हो जाता है पूरा सिस्टम: सचिव आपदा प्रबंधन ने बताया कि मानसून सीजन के दौरान केवल विभागीय नोडल अधिकारी ही नहीं, बल्कि USDMA के विशेषज्ञ अधिकारी और तकनीकी स्टाफ भी चौबीसों घंटे तैनात रहते हैं. जैसे ही किसी जिले से किसी आपातकालीन स्थिति की सूचना प्राप्त होती है, उससे संबंधित विभागों को तत्काल अलर्ट जारी किया जाता है और निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई शुरू हो जाती है.

उन्होंने बताया कि इस कंट्रोल रूम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली है. किसी भी आपदा या दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद पूरा सिस्टम कुछ ही मिनटों में सक्रिय हो जाता है. सूचना कंट्रोल रूम के डैशबोर्ड पर दर्ज होते ही संबंधित अधिकारियों तक पहुंच जाती है और उसके बाद राहत, बचाव तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.

एसईओसी कंट्रोल रूम से हर तरह की आपदा की वार्निंग मिलेगी (ETV Bharat)

कंट्रोल रूम 'सिर्फ एक कॉल की दूरी' पर: विनोद सुमन के अनुसार-

यह कंट्रोल रूम 'सिर्फ एक कॉल की दूरी' पर है. किसी भी नागरिक, प्रशासनिक अधिकारी या एजेंसी द्वारा सूचना साझा किए जाने के बाद विभिन्न मॉड्यूल और प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई शुरू हो जाती है. स्थिति सामान्य होने तक संबंधित विभागों के बीच लगातार समन्वय बनाए रखा जाता है और समस्या के समाधान तक पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाती है.

-विनोद सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन-

आपदा से निपटने का 'वॉर रूम' तैयार, 24x7 निगरानी में उत्तराखंड: कंट्रोल रूम में हर दिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं, घटनाओं और उनके निस्तारण का विस्तृत रिकॉर्ड भी तैयार किया जाता है. यदि किसी क्षेत्र में सड़क बाधित होती है, तो PWD और प्रशासन को सक्रिय किया जाता है. बिजली बाधित होने की स्थिति में ऊर्जा विभाग और UPCL को अलर्ट किया जाता है. इसी तरह यदि राहत और बचाव कार्यों की आवश्यकता होती है तो SDRF, NDRF और जिला प्रशासन को तत्काल सक्रिय किया जाता है. इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य एंड-टू-एंड समाधान सुनिश्चित करना है.

एसईओसी कंट्रोल रूम में रोजाना आने वाली कॉल और उनके समाधान का रिकॉर्ड रखा जाता है (ETV Bharat)

मानसून में मौसम विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण: मानसून सीजन के दौरान मौसम विभाग (IMD) की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है. कंट्रोल रूम में लगातार मौसम संबंधी अलर्ट प्राप्त होते रहते हैं. इन अलर्ट का विश्लेषण करने के बाद संभावित प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते चेतावनी जारी की जाती है. इसके लिए अलग से एक टीम कार्य करती है, जो मौसम संबंधी सूचनाओं और अलर्ट को आम जनता तक पहुंचाने का काम करती है. वहीं दूसरी टीम किसी घटना की सूचना मिलने पर राहत और बचाव कार्यों के समन्वय में जुट जाती है.

आईआरएसओसी से समझें प्रक्रिया (ETV Bharat)

उत्तराखंड है आपदा बहुल क्षेत्र: उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में मानसून के दौरान भूस्खलन, सड़क अवरोध, बादल फटना, अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी घटनाओं का खतरा बना रहता है. ऐसे में राज्य का यह केंद्रीय कंट्रोल रूम न केवल विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है, बल्कि संकट की घड़ी में त्वरित निर्णय लेने और राहत कार्यों को गति देने का भी काम करता है. यही कारण है कि भले ही मानसून की आधिकारिक दस्तक का इंतजार हो, लेकिन उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन तंत्र पहले ही पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. आने वाले तीन महीनों तक राज्य का यह कंट्रोल रूम प्रदेश की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना रहेगा.

एसईओसी कंट्रोल रूम में 25 नोडल अफसरों के नेतृत्व में टीमें काम कर रही हैं (ETV Bharat)

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