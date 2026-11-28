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आपदा से जंग के लिए तैयार उत्तराखंड! 13 जिलों में मॉक ड्रिल, 300 जगहों पर एक्ससाइज

उत्तराखंड में आपदा मॉक ड्रिल ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं हमेशा से बड़ी चुनौती रही हैं. पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के चलते प्रदेश में भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने और अतिवृष्टि जैसी घटनाओं का खतरा बना रहता है. इसके अलावा शहरी इलाकों में आग लगने और भगदड़ जैसी घटनाएं भी कभी भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं. ऐसे में किसी भी आपदा के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए समय पर राहत और बचाव कार्य शुरू करना बेहद जरूरी है. इसी तैयारी को परखने और आपदा के समय अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए शनिवार को उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई.

28 नवंबर को प्रदेशभर में आयोजित इस मॉक ड्रिल के जरिए यह समझने और परखने की कोशिश की गई कि अगर किसी इलाके में अचानक आपदा आ जाए तो प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य संबंधित विभाग किस तरह से मोर्चा संभालेंगे. प्रदेश के करीब 300 अलग-अलग स्थानों पर आयोजित इस अभ्यास में एक लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया. इसमें अलग-अलग तरह की आपदा की परिस्थितियां बनाकर राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया.