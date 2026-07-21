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उत्तराखंड में 3 लाख से ज्यादा टाइप-2 शुगर पेशेंट होने की आशंका, 5 लाख स्कूली बच्चों की होगी डायबिटीज स्क्रीनिंग

देहरादून: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन देश के साथ ही उत्तराखंड में भी किया जा रहा है. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0 से 18 साल उम्र तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच के साथ ही जन्मजात दोष, बीमारियां, कमियां और विकलांगता के नि:शुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने इस कार्यक्रम में टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज की स्क्रीनिंग भी शामिल की है, जिसके तहत प्रदेश के 5 लाख बच्चों की जांच और जरूरत पड़ने पर इंसुलिन उपचार की सुविधा भी दी जाएगी.

टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज के स्क्रीनिंग अभियान में प्रदेश के सरकारी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले करीब पांच लाख बच्चों को शामिल किया गया है, जिनकी नियमित डायबिटीज जांच होगी. साथ ही डायबिटीज की संभावना पर बच्चों को जिला अस्पतालों के एनसीडी (गैर-संचारी रोग) क्लीनिक से जोड़कर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इस नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की मोबाइल हेल्थ टीम सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर बच्चों की स्क्रीनिंग करेगी.

मोबाइल हेल्थ टीम में दो आयुष चिकित्सक, एक एएनएम/स्टाफ नर्स और एक फार्मासिस्ट शामिल होंगे. इस अभियान के दौरान जिन बच्चों में मोटापा या अधिक वजन, शारीरिक निष्क्रियता, जंक फूड की अधिक आदत, परिवार में डायबिटीज का इतिहास, मां को गर्भावस्था में डायबिटीज, पीसीओएस, फैटी लिवर या हाई बीपी की समस्या वाले बच्चों की विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी.