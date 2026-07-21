ETV Bharat / state

उत्तराखंड में 3 लाख से ज्यादा टाइप-2 शुगर पेशेंट होने की आशंका, 5 लाख स्कूली बच्चों की होगी डायबिटीज स्क्रीनिंग

टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज के स्क्रीनिंग अभियान में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब पांच लाख बच्चों को शामिल किया गया है.

Etv Bharat
कॉन्सेप्ट इमेज (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 21, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन देश के साथ ही उत्तराखंड में भी किया जा रहा है. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 0 से 18 साल उम्र तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच के साथ ही जन्मजात दोष, बीमारियां, कमियां और विकलांगता के नि:शुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने इस कार्यक्रम में टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज की स्क्रीनिंग भी शामिल की है, जिसके तहत प्रदेश के 5 लाख बच्चों की जांच और जरूरत पड़ने पर इंसुलिन उपचार की सुविधा भी दी जाएगी.

टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज के स्क्रीनिंग अभियान में प्रदेश के सरकारी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले करीब पांच लाख बच्चों को शामिल किया गया है, जिनकी नियमित डायबिटीज जांच होगी. साथ ही डायबिटीज की संभावना पर बच्चों को जिला अस्पतालों के एनसीडी (गैर-संचारी रोग) क्लीनिक से जोड़कर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इस नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की मोबाइल हेल्थ टीम सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर बच्चों की स्क्रीनिंग करेगी.

मोबाइल हेल्थ टीम में दो आयुष चिकित्सक, एक एएनएम/स्टाफ नर्स और एक फार्मासिस्ट शामिल होंगे. इस अभियान के दौरान जिन बच्चों में मोटापा या अधिक वजन, शारीरिक निष्क्रियता, जंक फूड की अधिक आदत, परिवार में डायबिटीज का इतिहास, मां को गर्भावस्था में डायबिटीज, पीसीओएस, फैटी लिवर या हाई बीपी की समस्या वाले बच्चों की विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी.

साथ ही जांच के दौरान पाए जाने वाले संदिग्ध बच्चों को जिला अस्पताल के एनसीडी क्लीनिक भेजा जाएगा, जहां फास्टिंग ब्लड शुगर, भोजन के दो घंटे बाद शुगर और एचबीए1सी जांच के आधार पर डायबिटीज की पुष्टि की जाएगी. यही नहीं, टाइप-1 मधुमेह की पुष्टि होने पर बच्चे का तत्काल इंसुलिन उपचार शुरू किया जाएगा. साथ ही टाइप-2 मधुमेह और प्री-डायबिटीज की भी स्क्रीनिंग होगी.

दरअसल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड की ओर से प्रदेश भर में 30 साल से अधिक उम्र के लोगों को टारगेट कर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड ने प्रदेश में 39,85,960 लोगों को टारगेट पापुलेशन की श्रेणी में रखा है, जिसमें से अभी तक करीब 34 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इस बात को मान रहा है कि टारगेटेड पापुलेशन के 7.7 फीसदी लोग डायबिटीज से ग्रसित होंगे. ऐसे में आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश भर में टाइप 2 डायबिटीज के करीब 3,06,919 मरीज होने की संभावना है, जिसमें से वर्तमान समय में स्वास्थ्य विभाग से करीब सवा लाख मरीजों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है.

पढ़ें---

TAGGED:

UTTARAKHAND DIABETES PATIENT
SCHOOL CHILDREN DIABETES SCREENING
टाइप 2 शुगर पेशेंट उत्तराखंड
डायबिटीज स्क्रीनिंग स्कूली बच्चों
UTTARAKHAND DIABETES SCREENING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.