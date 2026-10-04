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इतिहास में पहली बार चंपावत में आज उत्तराखंड कैबिनेट बैठक, ऐपण कला से चमका NHPC परिसर, भेंट में मिलेंगे लोकल प्रोडक्ट्स

इतिहास में पहली बार चंपावत में आज उत्तराखंड कैबिनेट बैठक ( PHOTO- ETV Bharat )

पहली बार बनबसा में हो रही कैबिनेट मीटिंग के भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार बीते तीन दिनों से वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ग्राउंड जीरो पर खुद कमान संभाले हुए हैं. बैठक में शामिल होने के लिए मंत्रियों और आला अफसरों के पहुंचने का सिलसिला भी शनिवार 3 अक्टूबर शाम से शुरू हो चुका है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद एसपी चंपावत रेखा यादव संभाल रही हैं. पूरे परिसर में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं. इतिहास में पहली बार चंपावत में आज उत्तराखंड कैबिनेट बैठक (VIDEO-ETV Bharat)