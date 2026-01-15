ETV Bharat / state

धामी मंत्रिमंडल की बैठक खत्म, उपनल कर्मचारियों को लेकर हुआ बड़ा फैसला

उत्तराखंड की धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए उपनल कर्मचारी के हक पर मुहर लगाई है.

Etv Bharat
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 15, 2026 at 6:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है. बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें मुख्य रूप से उपनल कर्मचारी को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गई. साथ ही उपनल कर्मचारी के हक में निर्णय लिया गया है. बैठक में समान कार्य समान वेतन पर बनी सहमति बनी है, जिसका लाभ कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा.

खबर अपेडट की जा रही है....

TAGGED:

UPNL EMPLOYEES
CABINET DECISION ON UPNL
धामी मंत्रिमंडल लिया बड़ा फैसला
उपनल कर्मचारी के हक में फैसला
DHAMI CABINET DECISION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.