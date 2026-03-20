मंत्रिमंडल विस्तार: धामी कैबिनेट में 'कांग्रेस' नेताओं का बहुमत! विनिंग फैक्टर को प्राथमिकता दे रही बीजेपी
उत्तराखंड धामी कैबिनेट विस्तार में सबसे ज्यादा चर्चा उन नामों की हो रही है, जो कभी कांग्रेस के हिस्सा थे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 20, 2026 at 3:26 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 3:42 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सियासी टीम को 2027 के चुनावी लक्ष्य के हिसाब से नया आकार दे दिया है. लंबे इंतजार के बाद हुए इस विस्तार में पांच नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन इस बार का विस्तार कई मायनों में खास रहा. सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि धामी सरकार में अब बड़ी संख्या उन नेताओं की हो गई है, जिनकी राजनीतिक जड़ें कभी कांग्रेस या अन्य दलों में रही हैं. इससे प्रदेश की राजनीति में एक नया पैटर्न शुरू हो गया है.
मंत्रिमंडल के नए चेहरों में मदन कौशिक, खजान दास, भरत चौधरी, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा को जगह दी गई है. इनमें से जहां मदन कौशिक और खजान दास पूरी तरह भाजपा पृष्ठभूमि से आते हैं, वहीं बाकी कई नेताओं का राजनीतिक सफर कांग्रेस या अन्य दलों से शुरू होकर भाजपा तक पहुंचा है.
पूरे मंत्रिमंडल की तस्वीर देखें तो यह और भी दिलचस्प हो जाती है. धामी कैबिनेट के 12 मंत्रियों में से 7 मंत्री ऐसे हैं, जिनका अतीत कांग्रेस से जुड़ा रहा है. इनमें प्रदीप बत्रा, भरत चौधरी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज और राम सिंह कैड़ा जैसे नाम शामिल हैं. इनमें से कई नेता तो ऐसे भी है, जिन्होंने कांग्रेस के चुनाव भी लड़ा और जीते भी. हालांकि बाद में उनका कांग्रेस से मोहभंग हुआ और राजनीतिक परिस्थितियों के चलते भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसका फल उन्हें मिला भी है.
वहीं दूसरी ओर अगर कोर भाजपा पृष्ठभूमि वाले नेताओं की बात करें तो उनकी संख्या कम नजर आती है. इनमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, गणेश जोशी, धन सिंह रावत और खजान दास जैसे नेता शामिल हैं, जिनकी पहचान लंबे समय से भाजपा संगठन और विचारधारा से जुड़ी रही है. ऐसे में यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या भाजपा अब विनिंग फैक्टर को प्राथमिकता दे रही है. भले ही नेता की मूल विचारधारा या राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो.
राजनीतिक जानकार नरेंद्र सेठी की मानें तो यह मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है. भाजपा ने साफ संकेत दिया है कि वह चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले चेहरों को तरजीह दे रही है, चाहे वे किसी भी दल से आए हों. ऐसे में कांग्रेस से आए नेताओं की बढ़ती हिस्सेदारी यह बताती है कि प्रदेश की राजनीति में दल-बदल अब सिर्फ अपवाद नहीं बल्कि एक स्थापित ट्रेंड बन चुका है.
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