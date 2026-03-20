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मंत्रिमंडल विस्तार: धामी कैबिनेट में 'कांग्रेस' नेताओं का बहुमत! विनिंग फैक्टर को प्राथमिकता दे रही बीजेपी

देहरादून: उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सियासी टीम को 2027 के चुनावी लक्ष्य के हिसाब से नया आकार दे दिया है. लंबे इंतजार के बाद हुए इस विस्तार में पांच नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन इस बार का विस्तार कई मायनों में खास रहा. सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि धामी सरकार में अब बड़ी संख्या उन नेताओं की हो गई है, जिनकी राजनीतिक जड़ें कभी कांग्रेस या अन्य दलों में रही हैं. इससे प्रदेश की राजनीति में एक नया पैटर्न शुरू हो गया है.

मंत्रिमंडल के नए चेहरों में मदन कौशिक, खजान दास, भरत चौधरी, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा को जगह दी गई है. इनमें से जहां मदन कौशिक और खजान दास पूरी तरह भाजपा पृष्ठभूमि से आते हैं, वहीं बाकी कई नेताओं का राजनीतिक सफर कांग्रेस या अन्य दलों से शुरू होकर भाजपा तक पहुंचा है.

पूरे मंत्रिमंडल की तस्वीर देखें तो यह और भी दिलचस्प हो जाती है. धामी कैबिनेट के 12 मंत्रियों में से 7 मंत्री ऐसे हैं, जिनका अतीत कांग्रेस से जुड़ा रहा है. इनमें प्रदीप बत्रा, भरत चौधरी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, सतपाल महाराज और राम सिंह कैड़ा जैसे नाम शामिल हैं. इनमें से कई नेता तो ऐसे भी है, जिन्होंने कांग्रेस के चुनाव भी लड़ा और जीते भी. हालांकि बाद में उनका कांग्रेस से मोहभंग हुआ और राजनीतिक परिस्थितियों के चलते भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसका फल उन्हें मिला भी है.