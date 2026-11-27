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कैबिनेट फैसला, उत्तराखंड में पीजी डॉक्टरों के लिए 2 साल का सेवा बॉन्ड अनिवार्य, तोड़ने पर लगेगा 75 लाख का जुर्माना

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों से पीजी करने वाले डॉक्टरों के लिए दो साल की अनिवार्य सरकारी सेवा बॉन्ड को मंजूरी दे दी है. शुक्रवार 27 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है.

इस फैसले के बाद राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमडी, एमएस या अन्य पीजी पाठ्यक्रम पूरा करने वाले चिकित्सकों को एक साल मेडिकल कॉलेजों और एक साल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों के अस्पतालों में अपनी सेवाएं देनी होंगी, लेकिन खास बात ये है कि अगर कोई छात्र बॉन्ड तोड़ता है तो उसे 60 से 75 लाख रुपए की पैनल्टी भरनी होगी.