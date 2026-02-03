ETV Bharat / state

डीजीपी की हाई लेवल की मीटिंग, कई पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, देहरादून युवती हत्याकांड में एसआईटी गठित

बैठक लेते डीजीपी दीपम सेठ

उत्तराखंड डीजीपी दीपम सेठ ने ली लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाई लेवल मीटिंग: बता दें कि 3 फरवरी उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने अपराध और कानून व्यवस्था पर हाई लेवल समीक्षा बैठक आयोजित की. जिसमें गंभीर आपराधिक घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है.

ऋषिकेश और देहरादून प्रकरण की जांच करेंगी विशाखा अशोक भदाणे: महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संवेदनशीलता के मद्देनजर दोनों प्रकरणों की जांच एसपी क्राइम विशाखा अशोक भदाणे को सौंपी गई है. जबकि, डीजीपी दीपम सेठ ने घटना में अन्य कर्मियों की ओर से शिथिलता बरते जाने की 7 दिन के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

काशीपुर किसान आत्महत्या केस में पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच के निर्देश: उधम सिंह नगर के काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण में भूमि संबंधी मामले में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आरोपों के मद्देनजर भूमि धोखाधड़ी (लैंड फ्रॉड) के मामलों में निष्पक्ष व कार्रवाई के लिए अनिवार्य रूप से सीओ स्तर पर समय से जांच के निर्देश दिए गए हैं.

सीओ की ओर से पारदर्शी जांच करते हुए स्पष्ट रूप से सिविल या क्रिमिनल प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा. उसके बाद ही अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही लंबित भूमि संबंधी मामलों की पुलिस मुख्यालय से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी.

बैठक में पुलिस अधिकारी

देहरादून युवती हत्याकांड में एसआईटी गठित: वहीं, देहरादून युवती की हत्या की घटना में जल्द कार्रवाई के लिए देहरादून एसएसपी अजय सिंह की ओर से जिला स्तर पर एसपी सिटी के पर्यवेक्षण में एसआईटी टीम का गठन किया गया है. मुकदमे की विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को सौंपा गया है.

एसआईटी की ओर से प्रकरण में दर्ज मुकदमे में विवेचना की गुणवत्ता, वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों के संकलन, घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेजों का अवलोकन व मौके पर मौजूद चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जल्द कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा. ताकि, प्रकरण को न्यायालय में फास्ट ट्रैक ट्रायल कराकर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाया जा सके.

एसआईटी टीम में शामिल अधिकारी

क्षेत्राधिकारी नगर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर प्रभारी एसओजी प्रभारी फील्ड यूनिट

