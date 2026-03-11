ETV Bharat / state

पुलिस के लिए कितना टफ है भराड़ीसैंण? सत्र में हैं कई बड़ी चुनौतियां, DGP दीपम सेठ से जानिये

गैरसैंण: उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ आज भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर पहुंचे. यहां उन्होंने सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को बुलाकर एक लंबी चौड़ी बातचीत की. इस दौरान उन्होंने विषम भौगोलिक परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों से उनकी चुनौतियों और समस्याओं के बारे में जानकारी ली. साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए.

ईटीवी भारत से खास बातचीत में डीजीपी दीपम सेठ ने कहा यह अच्छा अवसर था जब उन्हें सीधे ग्राउंड पर काम कर रहे पुलिसकर्मियों से मिलने और उनका फीडबैक लेने का मौका मिला. उन्होंने कहा भराड़ीसैंण में भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं. विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन जैसी स्थितियां भी सामने आती हैं. जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अधिक संवेदनशील हो जाती है.

उत्तराखंड डीजीपी दीपम सेठ (ETV Bharat)

उन्होंने कहा देहरादून जैसे शहरों में सभी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल भी जल्दी मिल जाता है, लेकिन भराड़ीसैंण जैसे दूरस्थ स्थानों पर व्यवस्थाएं करना अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण हो जाता है. इसके बावजूद यहां तैनात पुलिसकर्मी पूरी तरह प्रशिक्षित हैं. हर परिस्थिति का मजबूती से सामना करते हैं.

डीजीपी ने कहा कई बार फील्ड में काम कर रहे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से जुड़ी समस्याएं, व्यक्तिगत कठिनाइयां या पारिवारिक चुनौतियां पुलिस मुख्यालय तक सीधे नहीं पहुंचा पाते. ऐसे में इस तरह का सीधा संवाद उन्हें अपनी बात रखने का मौका देता है. विभाग को भी वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलती है.