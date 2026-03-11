पुलिस के लिए कितना टफ है भराड़ीसैंण? सत्र में हैं कई बड़ी चुनौतियां, DGP दीपम सेठ से जानिये
डीजीपी दीपम सेठ ने कहा इस बार उन्हें सीधे ग्राउंड पर काम कर रहे पुलिसकर्मियों से मिलने और उनका फीडबैक लेने का मौका मिला है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 11, 2026 at 2:44 PM IST
गैरसैंण: उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ आज भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर पहुंचे. यहां उन्होंने सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को बुलाकर एक लंबी चौड़ी बातचीत की. इस दौरान उन्होंने विषम भौगोलिक परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों से उनकी चुनौतियों और समस्याओं के बारे में जानकारी ली. साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए.
ईटीवी भारत से खास बातचीत में डीजीपी दीपम सेठ ने कहा यह अच्छा अवसर था जब उन्हें सीधे ग्राउंड पर काम कर रहे पुलिसकर्मियों से मिलने और उनका फीडबैक लेने का मौका मिला. उन्होंने कहा भराड़ीसैंण में भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं. विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन जैसी स्थितियां भी सामने आती हैं. जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अधिक संवेदनशील हो जाती है.
उन्होंने कहा देहरादून जैसे शहरों में सभी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल भी जल्दी मिल जाता है, लेकिन भराड़ीसैंण जैसे दूरस्थ स्थानों पर व्यवस्थाएं करना अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण हो जाता है. इसके बावजूद यहां तैनात पुलिसकर्मी पूरी तरह प्रशिक्षित हैं. हर परिस्थिति का मजबूती से सामना करते हैं.
डीजीपी ने कहा कई बार फील्ड में काम कर रहे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से जुड़ी समस्याएं, व्यक्तिगत कठिनाइयां या पारिवारिक चुनौतियां पुलिस मुख्यालय तक सीधे नहीं पहुंचा पाते. ऐसे में इस तरह का सीधा संवाद उन्हें अपनी बात रखने का मौका देता है. विभाग को भी वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलती है.
उन्होंने कहा पुलिस मुख्यालय की कोशिश रहती है कि फील्ड में तैनात जवानों की समस्याओं को समझा जाए. जहां संभव हो उनका समाधान किया जाए. जिससे वे बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा सकें.
वहीं इस से पहले भराड़ीसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के बीच डीजीपी दीपम सेठ ने विधानसभा परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ अनौपचारिक संवाद किया. उन्होंने छोटे से लेकर वरिष्ठ स्तर तक के पुलिस कर्मियों से वन-टू-वन बातचीत कर ड्यूटी के दौरान आने वाली दिक्कतों, सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियों और यहां की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में फीडबैक लिया.
डीजीपी ने खास तौर पर उन पुलिसकर्मियों से बातचीत की जो भराड़ीसैंण जैसे दूरस्थ और विषम भौगोलिक क्षेत्र में तैनात हैं. उन्होंने यहां रहने, खाने और ड्यूटी के दौरान आने वाली अन्य व्यावहारिक समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली. विधानसभा परिसर के बाहर खड़े होकर डीजीपी ने जवानों से सीधे संवाद किया और उनकी बातों को ध्यान से सुना.
