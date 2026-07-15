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हरिद्वार कांवड़ मेला 2026, डीजीपी ने ली हाई लेवल बैठक, ड्रोन और CCTV से राउंड-द-क्लॉक होगी मॉनिटरिंग

डीजीपी दीपम सेठ की बैठक में कई जिलों से पुलिस अधिकारियों के जीआरपी और एसडीआरएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे.

Uttarakhand Police
डीजीपी दीपम सेठ की बैठक (Uttarakhand Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 15, 2026 at 6:37 PM IST

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देहरादून: धर्मनगरी हरिद्वार में 30 जुलाई से कांवड़ मेला 2026 शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने अपनी कमर कस ली है. 11 अगस्त तक चलने वाले इस मेले में सुरक्षा और ट्रैफिक समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आज 15 जुलाई को डीजीपी दीपम सेठ की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई.

अभेद्य सुरक्षा चक्र में कांवड़ मेला रहेगा: बैठक में डीजीपी दीपम सेठ ने सुरक्षा, यातायात, तकनीकी निगरानी और अंतरराज्यीय समन्वय (Inter-State Coordination) को लेकर दिशा निर्देश दिये गए. कांवड़ मेले के दौरान ATS (anti terrorist squad), BDS (Bomb Disposal Squad), STF (स्पेशल टास्क फोर्स) और SDRF (State Disaster Response Force) 24x7 मुस्तैद रहेगी. इसके साथ ही ड्रोन और CCTV से राउंड-द-क्लॉक मॉनिटरिंग होगी. साथ ही साइबर कमांडो की टीम सोशल मीडिया और साइबर स्पेस पर पैनी नजर रखेगी.

पुलिस मुख्यालय देहरादून में आयोजित बैठक में कांवड़ यात्रा से संबंधित जनपदों (देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग) के अधिकारी, पुलिस अधीक्षक जीआरपी और सेना नायक एसडीआरएफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया था.

बैठक में कांवड़ मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए डीजीपी ने कहा कि कांवड़ मेला एक विशाल और अति-संवेदनशील धार्मिक आयोजन है. कांवड़ियों की सुरक्षा, सुगम आवागमन, प्रभावी यातायात प्रबंधन और कानून-व्यवस्था बनाए रखना उत्तराखंड पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी अधिकारियों को समय रहते तैयारियां पूरी करने और सम्बन्धित राज्यों समेत विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने के लिए निर्देशित किया.

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फाइल फोटो. (Uttarakhand Police)

बैठक में डीजीपी ने दिए निर्देश: कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित संवेदनशील और अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों का आकलन कर वहां पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, रिजर्व फोर्स और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए. कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS), बम निरोधक दस्ता (BDS), एसटीएफ और अभिसूचना इकाइयों की टीमों को प्रमुख स्थलों पर सक्रिय रखा जाए. संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए

इसके अलावा रैपिड रिस्पॉन्स टीम को हर समय सक्रिय रखा जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाही की जा सके. इसके साथ ही सभी प्रमुख स्नान घाटों पर गोताखोरों और SDRF की टीमें तैनात रहें, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य संचालित किया जा सके.

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हरिद्वार हरकी पैड़ी (Uttarakhand Police)

विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश: इसके साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वैकल्पिक मार्गों, पार्किंग स्थलों, होल्डिंग एरिया और डाइवर्जन का विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाए. इस योजना का प्रचार-प्रसार उत्तराखंड के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और अन्य सीमावर्ती राज्यों में फ्लैक्स, होर्डिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए, ताकि श्रद्धालु पहले से ही निर्धारित यातायात व्यवस्था से अवगत हो सकें.

कंटीजेंसी प्लान: साथ ही किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए कंटीजेंसी प्लान भी पहले से तैयार रखा जाए. यात्रा के दौरान भारी वाहनों के समयबद्ध डाइवर्जन, अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना, मोबाइल पेट्रोलिंग, पैदल और डाक कांवड़ियों के लिए निर्धारित मार्ग से आवागमन किया जाए. साथ ही स्थानीय नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक यातायात व्यवस्थाओं का प्रभावी संचालन किया जाए.

जीआरपी को भी दिए निर्देश: सम्पूर्ण कांवड़ यात्रा मार्ग के साथ ही रेलवे परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कांवड़ मेला क्षेत्र को सुपर जोन, जोन एवं सेक्टरों में विभाजित कर सुव्यवस्थित ढंग से पुलिस बल का व्यवस्थापन किया जाए, ताकि रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज, प्रतीक्षालय और ट्रेनों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और निर्बाध आवागमन किया जा सके.

सुरक्षा के मद्देनजर से सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों, घाटों, कांवड़ मार्गों एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन के माध्यम से 24x7 निगरानी की जाए. पार्किंग स्थलों, होल्डिंग एरिया और अन्य सार्वजनिक स्थलों का फायर सेफ्टी ऑडिट पहले में ही पूरा करा लिया जाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त अग्निशमन संसाधन उपलब्ध रखे जाएं. कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए. निर्धारित मानकों के अनुरूप कांवड़ के आकार का पालन करने. रेल की छतों पर यात्रा ना करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाये.

कांवड़ यात्रा मार्गों पर नियमित चेकिंग की जाए: साथ ही ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीजे और लाउडस्पीकरों का उपयोग हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित मानक डेसीबल सीमा के अनुरूप हो. इसके लिए राज्य की सीमाओं और कांवड़ यात्रा मार्गों पर नियमित चेकिंग की जाए. सोशल मीडिया सेल के माध्यम से कांवड़ यात्रा से संबंधित यातायात, डायवर्जन, मौसम, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सूचनाएं नियमित रूप से साझा की जाएं. व्यापक पहुंच करने के लिए उन्हें सीमावर्ती राज्यों की पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल को टैग करते हुए प्रसारित किया जाए.

साइबर कमांडो की टीम करेंगी निगरानी: साथ ही सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखते हुए किसी भी भ्रामक अफवाह या आपत्तिजनक सामग्री का तत्काल खंडन कर वैधानिक कार्रवाही की जाए. साइबर कमांडो की विशेष टीम हरिद्वार में कैम्प कर सोशल मीडिया और साइबर स्पेस पर 24×7 निगरानी रखेगी और किसी भी साइबर या सोशल मीडिया संबंधी चुनौती पर कार्रवाही करेगी.

अंतरराज्यीय समन्वय और आपात तैयारी के तहत सीमावर्ती राज्यों एवं जनपदों के पुलिस अधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाएं ओर इंटेलिजेंस इनपुट्स का त्वरित आदान-प्रदान किया जाए. कांवड़ मेले के दौरान ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए. उनकी तैनाती स्थलों के निकट ही आवास, भोजन, पेयजल, विश्राम और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, ताकि उनका मनोबल और कार्यक्षमता बनी रहे.

श्रद्धालुओं के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार किया जाए. असामाजिक, शरारती और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाए. कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाए. डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि कि उत्तराखंड पुलिस पूर्ण समर्पण, सतर्कता और सेवा भावना से कार्य कर रही है और कांवड़ मेला 2026 शांति, सुरक्षा और समन्वय के साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न हो. साथ ही उत्तराखंड पुलिस कांवड़ मेले के सफल संचालन के लिए पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है.

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