उत्तराखंड DGP दीपम सेठ का केंद्र में DG रैंक के लिए एम्पैनलमेंट, जानिए क्या है इसका मतलब
उत्तराखंड के DGP दीपम सेठ का नाम भी कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद जारी की गई सूची में शामिल किया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 13, 2026 at 10:15 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) दीपम सेठ का केंद्र सरकार में डीजी (DG) और डीजी समकक्ष स्तर के पदों के लिए एम्पैनलमेंट हो गया है. कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ को डीजी/डीजी इक्विवेलेंट रैंक के पदों के लिए मंजूरी प्रदान की है. इस निर्णय के बाद दीपम सेठ केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सुरक्षा संगठनों में डीजी अथवा समकक्ष स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हो गए हैं. वहीं दीपम सेठ 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. दीपम सेठ साल 2024 में उत्तराखंड के 13वें पुलिस महानिदेशक बने थे.
उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ का नाम भी कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद जारी की गई सूची में शामिल किया गया है. इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ अब केंद्र में डीजी और इसके समकक्ष पद के लिए इंपैनल हो गए हैं. हालांकि उनके एम्पैनलमेंट के बाद उत्तराखंड में सोशल मीडिया और प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि राज्य के डीजीपी जल्द ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार डीजी रैंक के लिए एम्पैनलमेंट और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं. ऐसे में फिलहाल दीपम सेठ के केंद्र जाने को लेकर लगाई जा रही अटकलों का कोई ठोस आधार नहीं है.
दरअसल केंद्र सरकार समय-समय पर विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का उच्च पदों के लिए एम्पैनलमेंट करती है. यह प्रक्रिया अधिकारियों की सेवा अवधि, अनुभव, कार्य निष्पादन, उपलब्धियों और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर पूरी की जाती है. एम्पैनलमेंट का सीधा अर्थ यह होता है कि संबंधित अधिकारी अब केंद्र सरकार में उस स्तर के पदों पर नियुक्ति पाने के लिए पात्र हो गया है. दीपम सेठ के मामले में भी यही स्थिति है. अब यदि भविष्य में उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो उनकी नियुक्ति डीजी या डीजी समकक्ष स्तर के पदों पर ही की जा सकेगी. इससे पहले यदि कोई अधिकारी निम्न स्तर के लिए इंपैनल होता है, तो उसे उसी स्तर के अनुरूप पदों पर नियुक्ति मिलती है.
एम्पैनलमेंट केवल पात्रता प्रदान करता है, यह नियुक्ति की गारंटी नहीं होता. केंद्र सरकार में किसी अधिकारी की तैनाती तब होती है, जब संबंधित विभाग या संगठन में रिक्त पद उपलब्ध हो और उस पद के लिए अधिकारी का चयन किया जाए. इसके बाद भी कई प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया में सबसे पहले केंद्र सरकार की ओर से संबंधित अधिकारी के लिए प्रस्ताव आता है. इसके बाद राज्य सरकार की सहमति आवश्यक होती है. राज्य सरकार यह तय करती है कि संबंधित अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है या नहीं. विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां अधिकारी राज्य में किसी महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हो, वहां राज्य सरकार की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है. इसके अतिरिक्त अधिकारी की व्यक्तिगत सहमति भी आवश्यक होती है.
अधिकारी की स्वीकृति मिलने और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है. इसलिए केवल एम्पैनलमेंट होने से यह मान लेना कि अधिकारी तत्काल केंद्र सरकार में तैनात होने जा रहा है, सही नहीं माना जा सकता. उत्तराखंड के वर्तमान डीजीपी दीपम सेठ राज्य पुलिस व्यवस्था के शीर्ष पद पर कार्यरत हैं. ऐसे में उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की स्थिति में राज्य सरकार को भी प्रशासनिक स्तर पर कई व्यवस्थाएं करनी होंगीय यही कारण है कि फिलहाल उनके केंद्र जाने को लेकर किसी प्रकार का आधिकारिक संकेत नहीं मिला है.
कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा जारी सूची में केवल दीपम सेठ ही नहीं बल्कि देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्रीय कैडर के कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को भी डीजी और डीजी समकक्ष स्तर के पदों के लिए इंपैनल किया गया है. यह एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत वरिष्ठ अधिकारियों को उनके अनुभव और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर उच्च पदों के लिए पात्रता प्रदान की जाती है.
दीपम सेठ का यह एम्पैनलमेंट निश्चित रूप से उनके प्रशासनिक करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. इससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार ने उनके अनुभव और सेवा रिकॉर्ड को उच्च स्तर की जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त माना है. हालांकि इसका तत्काल प्रभाव उत्तराखंड में उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों पर पड़ने की संभावना नहीं है.
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