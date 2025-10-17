ETV Bharat / state

उत्तराखंड में फेक आईडी वालों पर डीजी सूचना बंशीधर तिवारी का वार, अब साइबर सेल करेगी 'सर्जिकल स्ट्राइक'

उत्तराखंड डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने पुलिस को लिखा पत्र (फोटो सोर्स- Office of Banshidhar Tiwari)

शिकायती पत्र में डीजी सूचना बंशीधर तिवारी कही ये बातें: दरअसल, देहरादून एसएसपी अजय सिंह भेजे शिकायती पत्र में उत्तराखंड डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा है कि ' कुछ लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर मेरी छवि को धूमिल करने की साजिश के तहत बिना किसी तथ्य के आरोप लगाए जा रहे हैं. जिससे मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है. ' उन्होंने इस मामले में दोषियों की पहचान कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.

देहरादून: उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार और फेक पोस्ट के मामले में देहरादून एसएसपी अजय सिंह को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने अपनी छवि धूमिल करने की साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं, शिकायती पत्र मिलने के बाद एसएसपी अजय सिंह ने फेक आईडी की जांच साइबर सेल को सौंप दी है. अब साइबर की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

साइबर सेल करेगी मामले की जांच: बताया जा रहा है कि डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने संबंधित पोस्ट और फेक आईडी के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंपे हैं. वहीं, एसएसपी अजय सिंह ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है. उनका कहना है कि मामला साइबर सेल को जांच के लिए सौंपा गया है. जांच में फेक आईडी और पोस्ट के स्रोत का पता लगाया जा रहा है.

आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की तैयारी: पुलिस की मानें तो सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट प्रसारित की गई थी. साइबर सेल अब आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है. बताया जा रहा है कि यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत छवि नहीं, बल्कि राज्य की सूचना प्रणाली की साख से जुड़ा है.

"डीजी सूचना की तरफ से शिकायत मिली हुई है. उन्होंने कई स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह एक साजिश के तहत किया जा रहा है. कुछ लोग सोशल मीडिया में फेक आईडी बनाकर उनके विभाग और उनकी व्यक्तित्व छवि को बदनाम कर रहे हैं. इस प्रार्थना पत्र को साइबर सेल में परीक्षण के लिए भेजा गया है. साइबर सेल की रिपोर्ट आने के बाद इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी."- अजय सिंह, एसएसपी, देहरादून

ये भी पढ़ें-