उत्तराखंड में दंत चिकित्साधिकारियों के लिए खुशखबरी, एसडीएसीपी का मिलेगा लाभ, आदेश जारी
ये कदम चिकित्सा सेवा में पारदर्शिता, प्रेरणा और स्थायित्व लाने में मदद करेगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 1, 2025 at 8:18 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने दंत चिकित्साधिकारियों (Dental Surgeons) को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. जिसके तहत अब इन चिकित्साधिकारियों को एसडीएसीपी (SDACP) का लाभ मिलेगा. इसके लिए स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं. जारी आदेश के अनुसार, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के दंत शल्य चिकित्साधिकारियों को एसडीएसीपी का लाभ दिया जाएगा. उत्तराखंड शासन ने ये निर्णय शासन की ओर से जुलाई 2016 और फरवरी 2019 को जारी आदेश के आधार पर लिया है.
एसडीएसीपी का लाभ दिए जाने संबंधित स्वास्थ्य सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर दंत शल्य चिकित्साधिकारियों को ये लाभ अनुमन्य किया जाता है. इसमें चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, देहरादून की संस्तुति को स्वीकार करते हुए एसडीएसीपी (Special Duty Allowance Cum Promotion) का लाभ प्रदान करने की अनुमति दी गई है.
दरअसल, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग से जुड़े कई दंत चिकित्सक पिछले कई सालों से एसडीएसीपी लाभ की प्रतीक्षा कर रहे थे. एसडीएसीपी स्वीकृति के बाद उन्हें अब वित्तीय और पदोन्नति दोनों स्तरों पर समान अवसर प्राप्त होंगे. यह फैसला राज्य में चिकित्सकों की सेवा संतुलन व्यवस्था (Service Parity) की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने कहा राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है. दंत चिकित्साधिकारियों को एसडीएसीपी लाभ देने की मांग लंबे समय से लंबित थी. ये निर्णय न केवल वित्तीय रूप से उन्हें लाभान्वित करेगा, बल्कि विभागीय मनोबल को भी ऊंचा करेगा. सरकार का उद्देश्य है कि हर स्वास्थ्य अधिकारी को उसका अधिकार और सम्मान मिले.
स्वास्थ्य सचिव ने कहा ये कदम चिकित्सा सेवा में पारदर्शिता, प्रेरणा और स्थायित्व लाने में मदद करेगा. दंत चिकित्सक समुदाय ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार ने सालों की प्रतीक्षा समाप्त की है. यह निर्णय वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उत्साहजनक है.
