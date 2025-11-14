ETV Bharat / state

उत्तराखंड में 29 शहरों में 22 नवंबर को होगी डीएलएड प्रवेश परीक्षा, जानिए पूरी प्रक्रिया

रामनगर: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी पूरी कर ली है. प्राथमिक शिक्षक पद हेतु दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed.) प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश के लिए यह परीक्षा 22 नवंबर को आयोजित की जाएगी. बोर्ड मुख्यालय के एनेक्सी सभागार में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में 29 शहरों के नोडल अधिकारियों और 151 परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापकों ने भाग लिया.

बोर्ड सचिव वीपी सिमल्टी ने बताया कि परीक्षा 22 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होगी. इस बार कुल 40,571 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि प्रवेश पत्र डाउनलोड न होने या एडमिट कार्ड से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए अभ्यर्थी 20 और 21 नवंबर को अपने प्रथम परीक्षा शहर के नोडल केंद्र पर उपस्थित होकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, दो पासपोर्ट साइज फोटो, एक वैध आईडी और शपथ पत्र साथ लाना होगा.

परीक्षा की तैयारियों को लेकर अपर सचिव बीएमएस रावत, उप सचिव सुषमा गौरव और शोधाधिकारी शैलेन्द्र जोशी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की. अधिकारियों ने नकल-विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने पर विशेष जोर दिया. बैठक का संचालन शोधाधिकारी शैलेन्द्र जोशी ने किया. बोर्ड ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा एवं निगरानी की कड़ी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे परीक्षा निष्पक्ष और सुचारू रूप से आयोजित हो सके. डीएलएड प्रवेश परीक्षा 29 शहरों में आयोजित होगी. परीक्षा में 40,571 अभ्यर्थी शामिल होंगे.