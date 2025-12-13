शहरीकरण VS मलिन बस्तियां, विकास में कौन किस पर डाल रहा असर, एक्सपर्ट्स से जानिये
SDC फाउंडेशन ने देहरादून में एक्सपर्टस पैनल डिस्कशन किया. जिसमें शहरीकरण, मलिन बस्तियों को लेकर चर्चा हुई.
देहरादून: उत्तराखंड में शहरीकरण में मलिन बस्तियां बड़ी चुनौती साबित हो रही हैं. राजधानी देहरादून में भी मलिन बस्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही हैं. इससे निपटने को लेकर लेकर देहरादून में पैनल डिस्कशन हुआ. जिसमें एक्सपर्ट्स ने अपने विचार साझा किया. पैनल डिस्कशन में एक्सपर्ट्स के तौर पर आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर मुक्ता नाइक, लीगल एंड पॉलिसी स्पेशलिस्ट आर्काजा सिंह, और रिसर्च एंड कम्युनिटी एक्टिविस्ट के रूप में शंकर गोपाल शामिल हुए.
मुक्ता नाइक अर्बन प्लानिंग में 20 सालों का अनुभव रखती हैं. उन्होंने अर्बन गवर्नेंस में नीदरलैंड से पीएचडी भी की है. उन्होंने बताया अफॉर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटी को लेकर बातें बहुत की जाती हैं लेकिन इसके असल मायने में व्यावहारिक पहलुओं पर उतनी बारीकी से चर्चा नहीं होती है. उन्होंने कहा देहरादून शहर में हाउसिंग कॉस्ट और एक्सेसिबिलिटी सस्ती होती तो आज शहर में लगातार मलिन बस्तियों का विस्तार नहीं होता.
उन्होंने कहा झुग्गियां इसलिए नहीं बनतीं कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि शहर में मौजूद बेसिक हाउसिंग फैसिलिटी उनकी इनकम के अनुसार कोई विकल्प नहीं देती है. भूमि के बढ़ते दाम, किराए के आवास की कमी, कमजोर अर्बन प्लैनिंग और निर्माण लागत में वृद्धि—ये सभी कारण झुग्गियों के बनने की स्थितियां पैदा करते हैं. उन्होंने बताया बेदखली और ज़बरन पुनर्वास से न तो समस्या हल होती है और न ही बस्तियां कम होती हैं.
मुक्ता ने कहा हर चीज का दोष राजनीतिक संरक्षण पर डाल देना समस्या की बुनियादी गहराई को नज़रअंदाज़ करना है. उन्होंने देश के कुछ सक्सेसफुल मॉडल भी पेश किये. जिसमें ओडिशा और केरल के सफल उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया इन-सीटू सुधार और "सामुदायिक नेतृत्व वाले पुनर्विकास" मॉडल सफल रहे हैं. शहरों से दूर रिहैबिलिटेशन वाले प्रोजेक्ट विफल साबित हुए. उन्होंने रेखांकित किया कि उत्तराखंड के नदी तटों और जोखिम भरे क्षेत्रों में बढ़ते जलवायु खतरों को ध्यान में रखते हुए, दीर्घकालिक, गरिमापूर्ण और जलवायु-संवेदी नीतियां जरूरी हैं.
लीगल एंड पॉलिसी स्पेशलिस्ट अर्कजा सिंह ने कहा देहरादून की मौजूदा स्थिति का बड़ा कारण शहरी नियोजन में खामियां, अस्पष्ट भूमि अभिलेख और संस्थागत विखंडन है. वर्षों तक शहर का विस्तार बिना पर्याप्त ज़ोनिंग, आधारभूत ढांचे या सेवा प्रावधानों की योजना के हुआ—जिससे बड़ी आबादी अनौपचारिक आवास पर निर्भर रहने को मजबूर हुई. उन्होंने उत्तराखंड के 2016 स्लम पुनर्विकास अधिनियम उसके नियमों और 2018 अफॉर्डेबल हाउसिंग एक्ट को सरल भाषा में समझाया. उन्होंने बताया ये कानून दिशा तो देते हैं, लेकिन इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मजबूत संस्थान, स्पष्ट प्रक्रियाएं और वास्तविक राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हैं.
मध्यप्रदेश के अपने अनुभव साझा करते हुए अर्कजा ने बताया वहां नगर निगमों और समुदायों की संयुक्त भागीदारी से एक बड़े पैमाने का सामुदायिक-नेतृत्व वाला स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम सफलतापूर्वक लागू हुआ. यह मॉडल दिखाता है कि कानूनी ढांचा तभी प्रभावी होता है. उन्होंने राष्ट्रीय कानूनी उदाहरणों का भी उल्लेख किया जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों के अधिकारों की रक्षा करते हैं. उनका संदेश स्पष्ट था—उत्तराखंड की नीतियों को न्याय, प्रक्रिया की पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा कानून सिर्फ कागज़ में रह जाएंगे.
शंकर गोपाल चर्चा को जमीन से जुड़े अनुभवों की ओर वापस ले गए. उन्होंने बताया दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, ड्राइवर, निर्माण श्रमिक और शहर को चलाने वाले अनेक लोगों के लिए आवास संकट रोजमर्रा की असल चुनौती है. ऋषिपुरा, बिंदाल और कथबंगला जैसे क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए सबसे बड़ा डर गरीबी नहीं बल्कि उजाड़े जाने का डर है. उन्होंने कहा जहां गरीबों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, वहीं बड़े और शक्तिशाली अतिक्रमणों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है. जिससे गहरा अन्याय महसूस होता है.
उन्होंने कहा तोड़फोड़ अभियान बच्चों की पढ़ाई, मजदूरों की रोज़ी-रोटी और परिवारों की स्थिरता को बुरी तरह प्रभावित करते हैं. हाल ही में हुई बारिश और बाढ़ की घटनाओं को देखते हुए उन्होंने बताया कि बहुत से लोग जोखिमपूर्ण जगहों पर इसलिए रहते हैं क्योंकि सुरक्षित विकल्प उनकी पहुंच में नहीं है. उन्होंने कहा समुदायों को परेशान करने की बजाय ईमानदार संवाद, अर्ली वार्निंग सिस्टम, सुरक्षित आवास डिज़ाइन और न्यायपूर्ण पुनर्वास की जरूरत है.
