उत्तराखंड में पुलिस थानों को बम से उड़ाने धमकी देने वाला अरेस्ट, कर्णप्रयाग विवाद से था आक्रोशित
आरोपी ने 21 जून को उत्तराखंड के पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी. आरोपी को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 29, 2026 at 2:32 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के सभी थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी जसप्रीत सिंह को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरे पोस्ट अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर डाले थे. इसके बाद ही देहरादून की नगर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोपी हरियाणा के अंबाला का रहने वाला है.
आरोपी के पास से पुलिस को एक मोबाइल भी मिला है. फोन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. आरोपी ने उसी मोबाइल से सोशल मीडिया पर बम विस्फोट के पोस्ट किए थे. पुलिस ने पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताया. दरअसल, बीती 21 जून को एक अज्ञात व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करते हुए उत्तराखंड में स्थित सभी पुलिस थानों को बम के धमाके से संबंधित धमकी भरा पोस्ट अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर व्यापक रूप से प्रसारित किया था, जिससे आम जनता में भय और आतंक का वातावरण उत्पन्न हुआ.
उत्तराखंड पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और लोक शांति के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका के मद्देनजर सोशल मीडिया पर अलग-अलग आईडी से की इन पोस्ट को लेकर कोतवाली नगर देहरादून में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली नगर के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई. छानबानी और आईडी ट्रैक में टीम को पता चला कि आरोपी हरियाणा के अंबाला का रहने वाला है. टीम जब आरोपी के घर पहुंची और वो वहां नहीं मिला. उसके परिजनों को उसके कार्य की सूचना दी गई और हिदायद दी गई कि आरोपी को जल्द थाने में पेश करें. दो दिन पहले परिजनों ने थाने में मुकदमे को लेकर जानकारी ली.
#कोतवाली_नगर— Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) June 29, 2026
एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में दून पुलिस ने सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने की साजिश की नाकाम,
उत्तराखण्ड के सभी थानों को बम विस्फोट की धमकी देने वाले अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार pic.twitter.com/e8W7lgD9Qe
उसके बाद आरोपी जसप्रीत सिंह अपने वकील के साथ देहरादून आ रहा था. पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो आरोपी को सहारनपुर रोड से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुछ दिन पहले जनपद चमोली के कर्णप्रयाग क्षेत्र में स्थानीय युवकों व निहंग सिखों के बीच विवाद हुआ था. उस विवाद में पुलिस की कार्रवाई से आरोपी आक्रोशित था.
घटनाओं से संबंधित सोशल मीडिया रील देखने के बाद उसने लोगों में आतंक और भय का वातावरण उत्पन्न करने व उत्तराखंड पुलिस को चुनौती देने के लिए इंस्टाग्राम आईडी 'Jaspreet- devil' से टिप्पणी करते हुए 25 जून 2026 को उत्तराखंड के सभी थानों में बम विस्फोट करने की धमकी दी थी.
पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से धमकीपूर्ण टिप्पणी पोस्ट करने वाले मोबाइल फोन को बरामद किया गया है. साथ ही बरामद मोबाइल सहित अन्य डिजिटल साक्ष्यों का विधिक परीक्षण कराया जा रहा है.
- प्रमोद कुमार सिंह, एसपी सिटी -
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