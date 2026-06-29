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उत्तराखंड में पुलिस थानों को बम से उड़ाने धमकी देने वाला अरेस्ट, कर्णप्रयाग विवाद से था आक्रोशित

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( ETV Bharat )