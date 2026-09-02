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उत्तराखंड में बारिश का सितम जारी, अलर्ट के बीच अल्मोड़ा में स्कूल-कॉलेजों की छुट्टी

उत्तराखंड में बारिश के संभावना के बीच अल्मोड़ा में स्कूल कॉलेजों में अवकाश घोषित किया गया.

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उत्तराखंड में बारिश का सितम जारी (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 2, 2026 at 4:27 PM IST

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अल्मोड़ा: उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है. पर्वतीय इलाकों में बारिश से हाल बेहाल है. लगातार बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. जबकि मैदानी इलाकों में नदियां के उफान के कारण लोगों को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं. इसी बीच अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट को लेकर जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है.

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 3 सितंबर को प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है. जबकि अन्य जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र से अति तीव्र होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

उधर, अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने मौसम विभाग के भारी बारिश के संभावना के तहत भूस्खलन, बाढ़, जल भराव, सड़क बंद जैसी अप्रिय घटना को देखते हुए छात्र छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत अल्मोड़ा जिले में सभी शासकीय, अशासकीय, निजी स्कूलों, कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्र और शोबन सिंह जीना विवि समेत आटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है.

ये भी पढे़ें: भारत मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनी, उत्तराखंड में 3 से 8 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट

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