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उत्तराखंड में बारिश का सितम जारी, अलर्ट के बीच अल्मोड़ा में स्कूल-कॉलेजों की छुट्टी

अल्मोड़ा: उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है. पर्वतीय इलाकों में बारिश से हाल बेहाल है. लगातार बारिश से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. जबकि मैदानी इलाकों में नदियां के उफान के कारण लोगों को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं. इसी बीच अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट को लेकर जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है.

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 3 सितंबर को प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है. जबकि अन्य जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र से अति तीव्र होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.