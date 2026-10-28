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उत्तराखंड की महिलाओं को सौगात, धामी सरकार ने करवा चौथ पर घोषित की छुट्टी, बाजारों में बढ़ी रौनक

धामी सरकार की महिलाओं को सौगात ( PHOTO-GETTY IMAGE )

देहरादून/लक्सर: उत्तराखंड की धामी सरकार ने करवा चौथ पर प्रदेश की महिलाओं को छुट्टी की सौगात दी है. उत्तराखंड सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कार्मिकों को एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की जानकारी दी है.

आदेश में कहा गया है कि करवा चौथ पर्व के लिए गुरुवार 29 अक्टूबर को सरकारी- प्राइवेट कार्यालयों, सरकारी स्कूल कॉलेज और शासकीय प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा. इससे करवाचौथ पर्व मनाने वाली महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी.