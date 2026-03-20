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उत्तराखंड में दूध खरीद के मुकाबले बिक्री में पिछड़ा डेयरी फेडरेशन, क्या कहते हैं आंकड़े?

आखिर क्या है उत्तराखंड की समितियों में दुग्ध प्रोक्योरमेंट और बिक्री की स्थिति? प्रोक्योरमेंट के सापेक्ष बिक्री कम होने के क्या है कारण? जानिए...

Milk Procurement Uttarakhand
दुग्ध बिक्री में पिछड़ा डेयरी फेडरेशन (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 20, 2026 at 6:20 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों के लिए तमाम योजनाएं संचालित की जा रही है. साथ ही दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि भी दिया जा रहा है. ताकि, दुग्ध समितियों के जरिए प्रदेश में दुग्ध प्रोक्योरमेंट को बढ़ावा दिया जा सके. हालांकि, इन प्रयासों से दुग्ध प्रोक्योरमेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन दुग्ध विभाग की ओर से दूध की बिक्री उस तरह से नहीं कर पा रही है, जिस तरह से दुग्ध प्रोक्योरमेंट बढ़ रहा है.

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाई जा रही कई योजनाएं: उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से तमाम योजनाएं भी संचालित की जा रही है. जिसमें गंगा गाय महिला डेयरी, साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन, राज्य पशुधन मिशन समेत योजनाएं शामिल हैं. ताकि, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सके.

उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन के एमडी जयदीप अरोड़ा ने दी अहम जानकारी (वीडियो- ETV Bharat)

इसके साथ ही उत्तराखंड डेयरी विकास विभाग के तहत प्रदेश में 2,807 दुग्ध सहकारी समितियां संचालित हो रही हैं. ऐसे में इन्हीं समिति सदस्यों से दुग्ध का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है. राज्य सरकार की दुग्ध आंचल ब्रांड के जरिए उनकी बिक्री की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार की उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन यानी आंचल ब्रांड, दूध का उतना सेल नहीं कर पा रही है, जितना समिति सदस्यों के जरिए दुग्ध का प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है.

Aanchal Dairy Uttarakhand
आंचल डेयरी (फोटो- ETV Bharat)

उत्तराखंड में समितियों के जरिए दुग्ध प्रोक्योरमेंट की स्थिति-

  1. वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1,83,489 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन हुआ था.
  2. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,89,026 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन हुआ था.
  3. वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,01,092 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन हुआ था.
  4. वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,85,161 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन हुआ था.
  5. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,88,780 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन हुआ था.
  6. वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,96,868 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन हुआ था.
  7. वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 2,34,857 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन हुआ था.

उत्तराखंड डेयरी विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश भर में कुल 1957.25 हजार टन दूध का उत्पादन हो रहा है. जबकि, पिछले साल में कुल 1897.84 हजार टन दूध का उत्पादन हुआ था. पिछले एक साल में करीब 3.13 फीसदी की वृद्धि हुई है.

Aanchal Dairy Uttarakhand
आंचल डेयरी का पोस्टर (फोटो- ETV Bharat)

आंकड़ों की माने तो राज्य में रोजाना दुग्ध उत्पादन का औसत उत्पादन करीब 53.62 लाख किलोग्राम है. जबकि, रोजाना दुग्ध का अनुमानित खपत करीब 50.34 लाख किलोग्राम है. राज्य की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर प्रतिव्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता करीब 456 ग्राम है. जबकि, भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता करीब 485 ग्राम के आसपास है.

समितियों के दुग्ध बिक्री की स्थिति-

  • वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1,68,585 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.
  • वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,56,553 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.
  • वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,56,075 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.
  • वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,60,188 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.
  • वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,54,001 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,58,146 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.
  • वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 1,69,734 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.

उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन सहकारी समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध का प्रोक्योरमेंट करती है. दुग्ध उत्पादकों से ज्यादा से ज्यादा प्रोक्योरमेंट किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना भी चलाई जा रही है. जिसके तहत उच्च गुणवत्ता का दूध देने वाली समिति सदस्यों को 4 रुपए प्रति लीटर और सामान्य गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को 3 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि राज्य अनुदान के रूप में दी जा रही है.

Dehradun Milk Producers Cooperative Union Limited
देहरादून दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (फोटो- ETV Bharat)

जिसके चलते साल दर साल दुग्ध सहकारी समितियां के जरिए दुग्ध का प्रोक्योरमेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन आंचल ब्रांड के जरिए दुग्ध की बिक्री उस गति से नहीं बढ़ पा रही है. जिसके पीछे तमाम कारण माने जा रहे हैं, मुख्य रूप से आंचल ब्रांड का बेहतर ढंग से प्रमोट और इसकी मार्केटिंग ना किया जाना शामिल है.

वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिसंबर महीने तक जिलेवार दुग्ध बिक्री की स्थिति-

  1. नैनीताल जिले में 83,219 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.
  2. उधम सिंह नगर जिले में 26,058 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.
  3. अल्मोड़ा एवं बागेश्वर जिले में 10,138 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.
  4. पिथौरागढ़ जिले में 6,239 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.
  5. चंपावत जिले में 8,891 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.
  6. देहरादून जिले में 18,989 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.
  7. हरिद्वार जिले में 9,029 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.
  8. टिहरी जिले में 1,662 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.
  9. उत्तरकाशी जिले में 627 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.
  10. चमोली जिले में 2,565 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.
  11. पौड़ी एवं रुद्रप्रयाग जिले में 2,287 लीटर दुग्ध की बिक्री हुई.

वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत में उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन के एमडी जयदीप अरोड़ा ने कहा कि दुग्ध की सेल बढ़ाने के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन स्टॉप कम होने की वजह से दिक्कत हो रही है. बावजूद इसके आंचल ब्रांड के दूध की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है.

जिसके तहत रिलायंस स्टोर में एसआईएस (स्टोर इन स्टोर) मॉडल के तहत आंचल ब्रांड के दूध को रखा गया है. जहां से इसकी बिक्री हो रही है और आंचल ब्रांड की ब्रांडिंग भी हो रही है. साथ ही बताया की शुरुआत में जब आंचल ब्रांड शुरू किया गया, उस दौरान लोग इसका प्रोडक्ट लेने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन जब लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसी ब्रांड का प्रोडक्ट ले रहे हैं.

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