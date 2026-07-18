हरेला महोत्सव में दिखी प्रकृति प्रेम की झलक, महिलाओं ने बिखेरे संस्कृति के विभिन्न रंग
अल्मोड़ा में हरेला प्रतियोगिता में रेखा बिष्ट ने प्रथम स्थान हासिल किया. इस दौरान महिलाओं द्वारा लोक कथाएं और गीत गाए गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 18, 2026 at 10:17 AM IST|
Updated : July 18, 2026 at 11:11 AM IST
अल्मोड़ा: इन दिनों उत्तराखंड में हरेला पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. जिसमें बड़ी तादाद में लोग बढ़-चढ़ कर शिरकत कर रहे हैं. वहीं अल्मोड़ा नंदादेवी मंदिर प्रांगण में हरेला महोत्सव का रंगारंग आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक लोक संस्कृति को बढ़ावा देना और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना रहा. इस दौरान जहां हरेला प्रतियोगिता हुई वहीं थीम प्रतियोगिता में महिला समूहों ने संस्कृति के विभिन्न रंग बिखेरे. हरेला प्रतियोगिता में रेखा बिष्ट और थीम प्रतियोगिता में आंचल दल न्यू कॉलोनी सरसों की टीम ने प्रथम स्थान पर रहीं.
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रवि रौतेला ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. उन्होंने घुष्मेश्वर महिला समिति की ओर से लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन आयोजनों से समाज में सांस्कृतिक चेतना को बल मिलता है. इस दौरान हरेला प्रतियोगिता में रेखा बिष्ट प्रथम, लीला कनवाल द्धितीय और सरस्वती आर्या तृतीय स्थान पर रहे. वहीं थीम प्रतियोगिता में विभिन्न महिला समितियों ने हरेला पर्व की महत्ता, लोक परंपराओं और इससे जुड़ी कथाओं को गीत, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत किया.
प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार आंचल दल न्यू कॉलोनी सरसों दूसरा पुरस्कार देवी मंदिर खत्याड़ी बी तथा तीसरा पुरस्कार महिला शक्ति तल्ली खत्याड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अपने नाम किया. विजयी टीमों को पुरुस्कार दिये गए. इस महोत्सव में नगर की 11 महिला समितियों ने भाग लिया. प्रतियोगिता के निर्णायक लता पांडे और मीरा जोशी रहीं. वहीं कुमाऊं के प्रसिद्ध छोलिया नृत्य ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी. आयोजक लता तिवारी ने सभी का आभार जताया. संचालन गायत्री जोशी ने किया. कार्यक्रम में आयोजक लता तिवारी, तारा तिवारी, दीपा बिष्ट, रमा लोहनी, राधा बिष्ट, प्रीति बिष्ट, माधवी बिष्ट, नयना बिष्ट कमला पांडे, कमला कार्की, हेमा तिवारी, प्रभा बोरा, पुष्पा मेहरा, कंचन जोशी, सपना सांगा, प्रकाश बिष्ट आदि मौजूद रहे.
प्रतियोगिता में आंचल दल न्यू कॉलोनी, मां दुर्गा शक्ति महिला समिति, महिला शक्ति तल्ली खत्याड़ी, देवी मंदिर खत्याड़ी (ए ओर बी), कोकिला महिला सांस्कृतिक समिति, जौहार समिति, त्रिपुरा सुंदरी महिला समिति, सरस्वती स्कूल खत्याड़ी, मां उल्का देवी महिला समिति और सरकार की आली महिला समिति ने भाग लिया.
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