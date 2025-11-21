ETV Bharat / state

CAU में कथित अनियमितता मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिये क्या कुछ हुआ

CAU में कथित अनियमितता मामले में अगली सुनवाई 25 नवम्बर को होगी.

CAU IRREGULARITIES CASE
CAU में कथित अनियमितता मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 21, 2025 at 5:20 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में हुई गड़बड़ियों को लेकर एकलपीठ के आदेश को चुनौती देती विशेष अपील पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 नवम्बर की तिथि नियत की है. कोर्ट ने रजिस्ट्री विभाग से कहा है कि इससे सम्बन्धित अन्य याचिकाओं को भी एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें. पूर्व में कोर्ट ने दायर याचिकाओं को मेंटेनेबल नहीं मानते हुए खारिज कर दिया था. साथ ही याचिकाकर्ताओं को सिविल कोर्ट जाने के निर्देश दिए थे.

पूर्व में गड़बड़ियों के इस मामले को डा बुद्धि चन्द रमोला, धीरज भंडारी व संजय गुसाईं की ओर से चुनौती दी गई थी. आज इस आदेश को धीरज भंडारी ने विशेष अपील दायर कर खण्डपीठ में चुनोती दी है. याचिका में एसोसिएशन में वित्तीय गड़बड़ी तथा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से जारी धन में अनियमितता के साथ ही एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष धीरज भंडारी को लोकपाल के द्वारा हटाये जाने के आदेश को चुनौती दी थी.

एसोसिएशन और बीसीसीआई की ओर से कहा गया कि याचिकाएं मेंटेनेबल नहीं हैं. इसलिए याचिकाओं में लगाये गये आरोप गलत हैं. यह भी कहा गया कि लोकपाल के आदेश पर उपाध्यक्ष को हटाया गया है. वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि स्वतंत्र आडिट में वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि हुई है. बीसीसीआई की ओर से करोड़ों की धनराशि जारी की गई है. उसका लेखा जोखा वेबसाइट में दर्ज तक नहीं है.

सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवम्बर की तिथि नियत की है. साथ ही इससे सम्बन्धित अन्य याचिकाओं को भी एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिये गये हैं.

