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CAU में अनियमितता मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, पक्षकारों से मांगा जवाब

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में हुई गड़बड़ियों को लेकर एकलपीठ के आदेश को चुनौती देती विशेष अपील पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकरों से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है.

आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई. आज हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट से कहा गया कि पूर्व के आदेश पर विपक्षियों की तरफ से अभी तक उनकी याचिका पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है. लिहाजा इस पर शीघ्र सुनवाई की जाये. जिस पर कोर्ट ने विपक्षियों से कहा उनके खिलाफ दायर केस का उत्तर दो सप्ताह में दें. याचिककर्ता के अनुसार पूर्व में एकलपीठ ने याचिकाओं को मेंटेनेबल) नहीं मानते हुए खारिज कर दिया था. साथ ही याचिकाकर्ताओं को सिविल कोर्ट जाने के निर्देश दिए थे.

पूर्व में गड़बड़ियों के इस मामले को डॉक्टर बुद्धि चन्द रमोला, धीरज भंडारी व संजय गुसाईं की ओर से चुनौती दी गई थी. आज इस आदेश को धीरज भंडारी ने विशेष अपील दायर कर खण्डपीठ में चुनोती दी है. याचिका में एसोसिएशन में वित्तीय गड़बड़ी तथा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से जारी धन में अनियमितता के साथ ही एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष धीरज भंडारी को लोकपाल के द्वारा हटाये जाने के आदेश को चुनौती दी थी.

एसोसिएशन और बीसीसीआई की ओर से कहा गया कि याचिकाएं मेंटेनेबल नहीं हैं. इसलिए उन्होंने ख़ारिज किया जाये. उन्होंने कहा याचिकाओं में लगायें गये आरोप गलत हैं. यह भी कहा गया कि लोकपाल के आदेश पर उपाध्यक्ष को हटाया गया है. वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि स्वतंत्र आडिट में वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि हुई है. बीसीसीआई की ओर से करोड़ो की धनराशि जारी की गई है. उसका लेखा जोखा वेबसाइट में दर्ज तक नहीं है.