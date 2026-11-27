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उत्तराखंड के 2 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, दिसंबर में 600 करोड़ रुपये का लोन बांटेगी सरकार

सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों संग की बैठक ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सहकारिता विभाग के जरिए दिसंबर महीने में करीब 2 लाख किसानों को 600 करोड रुपए तक का लोन दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. दरअसल, सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने नाबार्ड मुख्यालय में सहकारिता विभाग एवं नाबार्ड की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान मंत्री ने भारत सरकार के वित्तपोषित योजनाओं की प्रगति, ब्याजमुक्त ऋण वितरण, जिला सहकारी बैंकों के एनपीए, शीर्ष सहकारी संस्थानों की आगामी एजीएम की रूपरेखा और सहकारिता विभाग की तमाम योजनाओं की प्रगति स्थिति जानी.

बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि किसानों को सहकारी बैंकों के जरिए सरलता एवं सुगमता से लोन उपलब्ध कराने के लिए आगामी 1 दिसंबर से प्रदेश के सभी 95 विकासखंडों में सहकारिता ऋण मेलों का आयोजन किया जाएगा. इस साल इन ऋण मेलों के जरिए करीब दो लाख किसानों को लाभान्वित करने और करीब 600 करोड़ रुपये का लोन वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए अधिकारियों को सभी 95 विकासखंडों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने और ऋण वितरण की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए.बैठक में जिला सहकारी बैंकों के एनपीए की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई.