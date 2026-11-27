उत्तराखंड के 2 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, दिसंबर में 600 करोड़ रुपये का लोन बांटेगी सरकार
उत्तराखंड के 2 लाख किसानों को 600 करोड़ लोन देने की तैयारी चल रही है. जिसको लेकर सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों संग बैठक की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 10:49 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सहकारिता विभाग के जरिए दिसंबर महीने में करीब 2 लाख किसानों को 600 करोड रुपए तक का लोन दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. दरअसल, सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने नाबार्ड मुख्यालय में सहकारिता विभाग एवं नाबार्ड की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान मंत्री ने भारत सरकार के वित्तपोषित योजनाओं की प्रगति, ब्याजमुक्त ऋण वितरण, जिला सहकारी बैंकों के एनपीए, शीर्ष सहकारी संस्थानों की आगामी एजीएम की रूपरेखा और सहकारिता विभाग की तमाम योजनाओं की प्रगति स्थिति जानी.
बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि किसानों को सहकारी बैंकों के जरिए सरलता एवं सुगमता से लोन उपलब्ध कराने के लिए आगामी 1 दिसंबर से प्रदेश के सभी 95 विकासखंडों में सहकारिता ऋण मेलों का आयोजन किया जाएगा. इस साल इन ऋण मेलों के जरिए करीब दो लाख किसानों को लाभान्वित करने और करीब 600 करोड़ रुपये का लोन वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए अधिकारियों को सभी 95 विकासखंडों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने और ऋण वितरण की प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए.बैठक में जिला सहकारी बैंकों के एनपीए की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई.
विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एनपीए कम करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैंकों के एनपीए की वसूली के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए. साथ ही करीब 400 करोड़ रुपये के एनपीए की वसूली का लक्ष्य निर्धारित कर इस दिशा में गंभीरता से काम किया जाए. यही नहीं, बैठक के दौरान, मंत्री ने पिछली समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित कार्यों की स्टेटस रिपोर्ट भी प्राप्त की. मंत्री ने अपर निबंधक, संयुक्त निबंधक एवं उप निबंधक स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने- अपने स्तर से जिलों में हर एमपैक्स (MPACS) स्तर पर बैठक आयोजित कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें.
साथ ही सभी अधिकारी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कामों में तेजी लाएं और निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट आगामी 7 दिसंबर को प्रस्तुत करें. मंत्री धन सिंह ने कहा कि वो खुद 7 दिसंबर को अधिकारियों के साथ समीक्षा कर योजनाओं की प्रगति एवं दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का आकलन करेंगे. बैठक में प्रदेशभर में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष लोन वितरण की जिलावार प्रगति पर चर्चा की गई. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चमोली जिले ने 63 फीसदी लक्ष्य हासिल किया है. इसके अलावा, उधमसिंह नगर ने 52 फीसदी, अल्मोड़ा ने 50 फीसदी, हरिद्वार ने 49 फीसदी, पौड़ी गढ़वाल ने 46 फीसदी, उत्तरकाशी ने 43 फीसदी और देहरादून में 32.72 फीसदी लोन वितरण की उपलब्धि दर्ज की गई.
बैठक में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत शून्य प्रतिशत ब्याज पर दिए जाने वाले अल्पकालीन ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई. इसके साथ ही योजना के तहत मध्यकालीन ऋण वितरण की जिलावार स्थिति की जानकारी दी गई. मध्यकालीन लोन वितरण में पिथौरागढ़ जिले ने 72 फीसदी, चमोली ने 65 फीसदी, नैनीताल ने 64 फीसदी, उत्तरकाशी ने 56 फीसदी, चंपावत ने 53 फीसदी और उधमसिंह नगर ने 52 फीसदी लक्ष्य हासिल किया है. वहीं, रुद्रप्रयाग जिले ने 43.34 फीसदी लोन वितरण की है.
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