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उत्तराखंड कांग्रेस में महिला प्रवक्ताओं की टेबल वॉर, हर दो दिन में बदल जाती है साइड, जानिए कारण

उत्तराखंड महिला कांग्रेस की दो प्रवक्ताओं की टेबल हर दो दिन में दिशा बदल देती है, इसके पीछे आपसी खींचतान वजह मानी जा रही

Congress women spokespersons
कांग्रेस महिला प्रवक्ता और टेबल का किस्सा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 2, 2026 at 2:06 PM IST

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देहरादून: कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में रखे टेबल को दो महिला प्रवक्ताओं के बीच चली आ रही लंबी खींचतान का खामियाजा भुगतान पड़ रहा है. आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के मीडिया कक्ष में रखी मेज की डायरेक्शन हर दो दिन बाद कांग्रेस की दोनों महिला प्रदेश प्रवक्ता अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल देती हैं. इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी सुगबुगाहट है.

कांग्रेस की महिला प्रवक्ताओं की टेबल वॉर: जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में 2027 के चुनावी रण को जीतने की तैयारियों में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में दो महिला प्रदेश प्रवक्ताओं के बीच लंबे समय से चली आ रही आपसी खींचतान और झगड़े का खामियाजा मीडिया कक्ष में रखी टेबल को भुगतना पड़ रहा है.

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इसी टेबल को लेकर है युद्ध! (ETV Bharat)

कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में स्थिर नहीं है टेबल: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मीडिया का पक्ष मजबूती और व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ताओं की ड्यूटी और मीडिया समन्वय का रोस्टर बारी बारी से तय किया है. अब जबकि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कक्ष की टेबल स्थिर नहीं है, तो ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कांग्रेस की सरकार 2027 के चुनाव में उत्तराखंड को स्थिर सरकार दे पाएगी.

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कांग्रेस प्रवक्ता डॉ प्रतिमा सिंह (Courtesy- Dr. Pratima Singh)

शीशपाल बिष्ट ने किया अपने प्रवक्ताओं का बचाव: इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने पार्टी प्रदेश प्रवक्ताओं का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक मुख्य राजनीतिक दल है. हर राजनीतिक दल में पार्टी का पक्ष रखने और सामाजिक विषयों को लेकर प्रवक्ताओं की नियुक्तियां की जाती है. इसी दिशा में कांग्रेस पार्टी ने भी प्रवक्ता कक्ष बनाया है जहां पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बैठते हैं और मीडिया के साथ अपनी बात साझा करते हैं.

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कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी (Courtesy- Garima Dasouni)

टेबल घूमने पर कांग्रेस प्रवक्ता ने ये कहा: उन्होंने कहा कि अब टेबल घूमने की बात है, तो यह सुविधा प्रदेश प्रवक्ता अपनी सहूलियत के साथ अपनाते हैं. उन्होंने कहा कि इसको राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. यह व्यवस्था स्वेच्छा से की जाती रही है और इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है.

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देहरादून में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय (ETV Bharat)

ये है टेबल वॉर का कारण: हफ्ते के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने अलग-अलग प्रवक्ताओं को जिम्मेदारियां दी है. सोमवार और मंगलवार को प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं. बुधवार और बृहस्पतिवार को डॉक्टर प्रतिमा सिंह मीडिया से इंटरेक्ट होती हैं. मीडिया कक्ष में सभी प्रवक्ताओं के लिए एक ही टेबल है. ऐसे में वास्तु के अनुसार गरिमा दसौनी टेबल की दिशा पूर्व की ओर कर देती हैं. बीते कई सालों से इस टेबल की दिशा इसी तरफ हुआ करती थी. जबकि डॉक्टर प्रतिमा सिंह अपनी सुविधानुसार दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपनी कुर्सी में बैठती हैं.
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