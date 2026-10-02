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उत्तराखंड कांग्रेस में महिला प्रवक्ताओं की टेबल वॉर, हर दो दिन में बदल जाती है साइड, जानिए कारण

कांग्रेस की महिला प्रवक्ताओं की टेबल वॉर: जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में 2027 के चुनावी रण को जीतने की तैयारियों में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में दो महिला प्रदेश प्रवक्ताओं के बीच लंबे समय से चली आ रही आपसी खींचतान और झगड़े का खामियाजा मीडिया कक्ष में रखी टेबल को भुगतना पड़ रहा है.

कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में स्थिर नहीं है टेबल: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मीडिया का पक्ष मजबूती और व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ताओं की ड्यूटी और मीडिया समन्वय का रोस्टर बारी बारी से तय किया है. अब जबकि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कक्ष की टेबल स्थिर नहीं है, तो ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कांग्रेस की सरकार 2027 के चुनाव में उत्तराखंड को स्थिर सरकार दे पाएगी.

कांग्रेस प्रवक्ता डॉ प्रतिमा सिंह (Courtesy- Dr. Pratima Singh)

शीशपाल बिष्ट ने किया अपने प्रवक्ताओं का बचाव: इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने पार्टी प्रदेश प्रवक्ताओं का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक मुख्य राजनीतिक दल है. हर राजनीतिक दल में पार्टी का पक्ष रखने और सामाजिक विषयों को लेकर प्रवक्ताओं की नियुक्तियां की जाती है. इसी दिशा में कांग्रेस पार्टी ने भी प्रवक्ता कक्ष बनाया है जहां पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बैठते हैं और मीडिया के साथ अपनी बात साझा करते हैं.

कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी (Courtesy- Garima Dasouni)

टेबल घूमने पर कांग्रेस प्रवक्ता ने ये कहा: उन्होंने कहा कि अब टेबल घूमने की बात है, तो यह सुविधा प्रदेश प्रवक्ता अपनी सहूलियत के साथ अपनाते हैं. उन्होंने कहा कि इसको राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. यह व्यवस्था स्वेच्छा से की जाती रही है और इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है.

देहरादून में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय (ETV Bharat)

ये है टेबल वॉर का कारण: हफ्ते के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने अलग-अलग प्रवक्ताओं को जिम्मेदारियां दी है. सोमवार और मंगलवार को प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं. बुधवार और बृहस्पतिवार को डॉक्टर प्रतिमा सिंह मीडिया से इंटरेक्ट होती हैं. मीडिया कक्ष में सभी प्रवक्ताओं के लिए एक ही टेबल है. ऐसे में वास्तु के अनुसार गरिमा दसौनी टेबल की दिशा पूर्व की ओर कर देती हैं. बीते कई सालों से इस टेबल की दिशा इसी तरफ हुआ करती थी. जबकि डॉक्टर प्रतिमा सिंह अपनी सुविधानुसार दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपनी कुर्सी में बैठती हैं.

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