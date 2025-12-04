2027 के रण के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, उत्तराखंड में जल्द होगा प्रदेश कार्यकारिणी का गठन
गुरुवार को उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ हरक सिंह रावत ने 2027 के चुनाव को लेकर बैठक की.
देहरादून: साल 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन राजनीति दलों ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है. इस चुनाव में जहां बीजेपी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होना चाहती है तो वहीं कांग्रेस ने अपना खोया जनाधार पाने की कोशिश कर रही है. इस क्रम में आज गुरुवार चार दिसंबर को उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ हरक सिंह रावत ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में बैठक की. इस बैठक में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.
बैठक में हरक सिंह रावत ने 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी नेताओं से सुझाव आमंत्रित किये. हरक सिंह रावत ने बताया कि 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस के जनता के बीच क्या मुद्दा रहेंगे, इन सब विषयों पर चर्चा की गई है. कांग्रेस के 10 साल वर्सेस भाजपा के 15 सालों पर भी मंथन हुआ है.
हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में जो प्राकृतिक संसाधन है, अलग राज्य बनने के बाद संशोधन करते हुए उसका टैक्स उत्तराखंड को मिलना चाहिए था, लेकिन यह टैक्स उत्तर प्रदेश को जा रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग उठाई है कि उत्तराखंड के प्राकृतिक जल संसाधनों का टैक्स राज्य को मिलना चाहिए.
हरक सिंह ने कहा कि हर जिले के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके उस जिले की समस्याओं का फीडबैक लिया जाएगा और उन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी प्रमुखता से उठाने का काम करेगी, ताकि उन मुद्दों और समस्याओं पर जनता और सरकार का ध्यान खींचा जा सकेगा.
उन्होंने टिहरी विस्थापितों का मामला भी उठाते हुए कहा कि कि टिहरी विस्थापितों के लिए बनाए गए विभाजन एक्ट में खामियां रह गई है. अपने घर, संस्कृति रीति-रिवाजों को छोड़कर उन्हें विस्थापित होना पड़ा. इसलिए उन्हें मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन उनको फ्री बिजली नहीं दी जा रही है, जो चिंता का विषय है.
हरक सिंह रावत ने कहा कि सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय बनाकर के जमीनी स्तर पर सरकार की जन विरोधी नीतियों को पहुंचाने का काम किया जाएगा. ओल्ड पेंशन योजना लागू करने की लड़ाई कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी.
इसके अलावा युवाओं, किसानों, पूर्व सैनिकों और महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा, इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है. आज से एक-एक दिन चुनाव का दिन है. इसके लिए पार्टी स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है. पोलिंग बूथ में वोटर लिस्ट पर बारीकी से नजर रखने के लिए जिम्मेदारी तय की जा रही है. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी वोटर लिस्ट में नहीं हो पाए.
प्रदेश कार्यकारिणी का जल्द होगा गठन: हरक सिंह का कहना है कि तत्कालीन अध्यक्ष रहे करन माहरा किसी कारणवश कार्यकारिणी नहीं बना सके, लेकिन अब शहर से नेतृत्व ने 15 दिन के भीतर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी गठित किए जाने का आश्वासन दिया है. उनका कहना है कि राजनीतिक दलों के लिए चुनाव युद्ध के समान है. प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है.
