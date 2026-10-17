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आगामी विधानसभा चुनाव: ज्वलंत मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी कांग्रेस, 15 दिनों का 'रोडमैप' तैयार

जन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: राज्य में आगामी साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, हालांकि, विधानसभा चुनाव प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है. यही वजह है की दोनों ही पार्टियों इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं. इसी क्रम में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस प्रदेश में पिछले लंबे समय से चर्चाओं में बने हुए मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की रणनीति तैयार की है. शुरुआती चरण में अगले 15 दिनों के लिए कार्यक्रम भी कांग्रेस ने जारी कर दिए हैं जिसके तहत तमाम जलन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर दिखाई देगी.

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी के साथ बैठक कर अगले एक महीने के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है. वहीं, ज्यादा जानकारी देते प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि देशभर में एसआईआर का मुद्दा चर्चाओं में बना हुआ है. जिसके तहत भारत निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. यही वजह है की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर के मुद्दे को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं. इसके अलावा, अंकित भंडारी हत्याकांड के मामले में सुर्खियों में आई वीआईपी को राज्यपाल बना दिया गया है.