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अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य पर बताया कुठाराघात

अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस की रैली ( फोटो सोर्स- X@INCUttarakhand )