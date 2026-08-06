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अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य पर बताया कुठाराघात

देहरादून में अग्निपथ योजना/अग्निवीर भर्ती को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार आने पर योजना को समाप्त करने की कही बात

Congress Rally In Dehradun
अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस की रैली (फोटो सोर्स- X@INCUttarakhand)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 6, 2026 at 6:34 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: कांग्रेस ने आज अग्निपथ योजना के अग्निवीर भर्ती को लेकर जमकर हल्ला बोला. पहले कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवानिवृत कर्नल रोहित चौधरी ने प्रेस वार्ता कर इस योजना को राष्ट्रीय सुरक्षा और उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात बताया, फिर आक्रोश रैली निकालकर इस नीति के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.

अग्निपथ योजना पर कर्नल रोहित चौधरी ने उठाए सवाल: सेवानिवृत कर्नल रोहित चौधरी ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर सवाल उठाते हुए इसे देश की सैन्य परंपरा और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया. उन्होंने कहा कि देवभूमि और वीर भूमि के नाम से जाने जाने वाले उत्तराखंड के युवाओं के मन में देश सेवा का जज्बा रहता है, लेकिन केंद्र सरकार की इस अल्पकालिक योजना ने उनके स्थायी भविष्य और सपनों को चकनाचूर किया है. राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी.

अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस (वीडियो- ETV Bharat)

कांग्रेस नेताओं ने ये भी आरोप लगाए कि 4 साल की इस योजना ने सेना की युद्ध क्षमता और मनोबल को भी कमजोर किया है. कर्नल चौधरी ने कहा कि इस योजना से युवाओं में आक्रोश है. इस आक्रोश के जवाब में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देशभर में यह फैसला लिया है कि अग्निपथ योजना देश के लिए घातक है. इस योजना को जाना होगा और अग्निवीरों को रेगुलर करना होगा. यही कांग्रेस पार्टी का संकल्प है.

इसलिए उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने एक पहल की. पूरे प्रदेश में अग्निपथ योजना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया. इस आक्रोश यात्रा के 5 चरण पूरे हो गए हैं. इस योजना के विरोध में सांकेतिक तौर पर आक्रोश रैली निकाली गई. इस रैली का उद्देश्य ये है कि लोगों तक यह संदेश पहुंचा जाए कि यह योजना देश की सेना, सुरक्षा, युवाओं के साथ-साथ देश के भविष्य के खिलाफ है.

कांग्रेस ने भारी बारिश के बीच ही निकाली आक्रोश रैली: आज सेवानिवृत्त कर्नल रोहित चौधरी और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत के नेतृत्व में भारी बारिश के बीच सरकार की इस नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई. यह रैली कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से शुरू होकर घंटाघर, लैंसडाउन चौक से होते हुए वापस कांग्रेस मुख्यालय पर आकर समाप्त हुई.

agnipath Scheme
क्या है अग्निपथ योजना (फोटो- ETV Bharat)

"जब तक अग्निपथ योजना को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक कांग्रेस पार्टी का संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा. केंद्र में अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार आएगी, तो सबसे पहला काम इस योजना को समाप्त करना होगा."- हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता

सैन्य बाहुल्य प्रदेश के परिवारों के साथ हुआ धोखा: हरक रावत ने इस योजना को सैन्य बाहुल्य प्रदेश उत्तराखंड के परिवारों के साथ धोखा बताया है. उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए तिरंगा यात्रा निकालने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ यही बीजेपी अग्निपथ योजना लाकर सैनिकों का अपमान कर रही है.

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