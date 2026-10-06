ETV Bharat / state

पहले लिस्ट से नाम काटने तो अब नाम जोड़ने की निगरानी करेगी कांग्रेस, 75 हजार मतदाताओं पर फोकस

वोटरों का सवाल है ( Concept Image )

देहरादून: उत्तराखंड में करीब 13 लाख मतदाता वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस का फोकस उन 75 हजार मतदाताओं पर है, जिन्हें आयोग फिर से जांच कर वापसी का मौका देने जा रहा है. SIR पूरा होने से पहले जो कांग्रेस, वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के लिए परेशान थी, वो अब नाम जोड़े जाने की निगरानी करेगी.