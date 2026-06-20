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पेपर लीक मामले से बढ़ती बेरोजगारी को जनता के बीच ले जाएगी कांग्रेस, प्रदेशभर में चलाया जाएगा कैंपेन

उत्तराखंड में कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और अभियान चलाकर सरकार को घेर रही है.

Congress state president Ganesh Godiyal
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 20, 2026 at 7:18 AM IST

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देहरादून: कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक मामलों, परीक्षाओं के निरस्तीकरण, भर्ती परीक्षाओं में देरी बढ़ती बेरोजगारी और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की कमियों को प्रमुखता से जन-जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है. इसको लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदेशव्यापी अभियान संचालित करने जा रही है. इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक समन्वय कमेटी और संचालन समिति का गठन किया है.

जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्य इशिता को संयोजक, अध्यक्ष प्रदेश युवा कांग्रेस विशाल भोजक को सदस्य, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी को सदस्य, युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मीमांशा को सदस्य, डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के साथ ही युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव अभिमन्यु और युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव वरुण बालियान को सदस्य बनाया गया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने समन्वय और संचालन समिति से अपेक्षा की है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी निर्देशों के अनुपालन में सभी अपने दायित्वों का पालन करके कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग देंगे.

इसी तरह छात्र-छात्राओं और युवाओं की गंभीर समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में अभियान संचालित किए जाने के कड़ी में जिला और महानगर व ब्लॉक मुख्यालयों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया है. अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सभी जिला, महानगर वह ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षों से प्रत्येक जनपद मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित करने को कहा गया है. इसी प्रकार छात्रों की गूंज कोटा रैली में प्रस्तुत किए गए राहुल गांधी के संदेश को विस्तार पूर्वक प्रसारित करने को कहा गया है. सभी जिला महानगर अध्यक्षों को पीसीसी की तरफ से कहा गया है कि अधिक से अधिक जनसंपर्क सुनिश्चित करके स्थानीय भाषा में इसका प्रचार प्रसार किया.

इसके अलावा छात्रों और युवाओं के समक्ष पेपर लीक, परीक्षाओं को निरस्त किए जाने, भर्ती परीक्षाओं में देरी बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्थाओं की कमियों को प्रमुखता से उठाए जाने को कहा गया है. इस कार्यक्रम में सभी अनुषांगिक संगठनों, प्रकोष्ठों और विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिए गए हैं. पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि यह अभियान प्रदेश और देश में एक जन जागरण कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जाना है ताकि छात्र और युवाओं की समस्याओं को प्रभावी तरीके से जनता के बीच रखा जा सके और वर्तमान शिक्षा व परीक्षा प्रणाली की विफलताओं को उजागर किया जा सके.

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