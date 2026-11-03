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उत्तराखंड कांग्रेस ने किया 'भूमि बचाओ, धामी हटाओ' कार्यक्रम का एलान, इन दिग्गज नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

हाईकमान ने कांग्रेस नेताओं को सौंपी कमान ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई. इस बैठक के संपन्न होने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश और पीसीसी के आह्वान पर आगामी 4 नवंबर से राज्य के सभी जिलों, महानगरों में कथित सरकारी जमीनों की बंदरबांट के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस भूमि बचाओ धामी हटाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है. इस अभियान कार्यक्रम को संचालित करने के लिए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने अलग-अलग जिलों और महानगरों के लिए वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी नियुक्त किया गया है.

अभियान के तहत नैनीताल जिले की संपत्ति पटवाडांगर निरीक्षण भवन जोलीकोट के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल और जिला अध्यक्ष की घोषणा की है. इसी प्रकार अल्मोड़ा जिले के निरीक्षण भवन अल्मोड़ा और निरीक्षण भवन कटारमाल के लिए विधायक मनोज तिवारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के अलावा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. रानीखेत से चौबटिया उद्यान पार्क निरीक्षण भवन रानीखेत के लिए कांग्रेस करन माहरा, हल्द्वानी से एचएमटी रानीबाग को लेकर विधायक तिलक राज बेहड़, विधायक सुमित हृदयेश के साथ-साथ महानगर अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है.