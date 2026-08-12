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उत्तराखंड कांग्रेस की 17 अगस्त को दिल्ली में बड़ी बैठक, चुनावी रणनीति और कार्यक्रमों पर होगा मंथन

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटी हुई हैं. एक तरफ, राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड दौरा जारी है. दूसरी तरफ, चुनाव कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर राजनीतिक दल धरातल पर नजर भी आने लगे हैं. भाजपा की ओर से आगामी डेढ़ महीने के लिए संगठनात्मक कार्यक्रम जारी किए जा चुके हैं. उधर 17 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. जिसमें संगठनात्मक कार्यक्रम तय किए जाएंगे.

उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती बन गया है. भाजपा के लिए एक बार फिर चुनाव जीत कर चुनावी हैट्रिक लगाने की चुनौती है. जबकि लगातार दो बार से सत्ता से बाहर कांग्रेस के लिए सत्ता में आना बड़ा चैलेंज है. यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने के साथ ही संगठनात्मक कार्यक्रमों पर विशेष जोर दे रही है. ताकि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव से पहले मजबूत किया जा सके. चुनाव जीतने का सबसे बड़ा फॉर्मूला बूथ से ही जुड़ा होता है. यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां, 'बूथ जीता तो चुनाव जीता' फॉर्मूले पर काम कर रही है.

उत्तराखंड कांग्रेस की 17 अगस्त को दिल्ली में बड़ी बैठक (VIDEO-ETV Bharat)

इसी क्रम में 5 अगस्त को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में उत्तराखंड प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई थी. बैठक में अगस्त और सितंबर महीने के लिए संगठनात्मक कार्यक्रमों पर मंथन करते हुए कार्यक्रम जारी किए गए. इसके तहत प्रदेशभर में 'तिरंगा यात्रा' और 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जा रहा है.