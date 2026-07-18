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राहुल गांधी के देहरादून कार्यक्रम के बाद जोश में कांग्रेस, बीजेपी सरकार को लिया आड़े हाथ, जानिए शैलजा ने क्या कहा?

देहरादून में राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद कांग्रेस पहले से ज्यादा जोश में नजर आई, जो कांग्रेस की प्रेस वार्ता में भी दिखा.

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कांग्रेस की उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा प्रेस वार्ता. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 18, 2026 at 5:04 PM IST

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देहरादून: राजधानी देहरादून में कल 17 जुलाई को राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम था. इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने पेपर लीक जैसे मुद्दों पर छात्रों से बड़ी संख्या में संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना था, जिसको लेकर प्रदेश का राजनीतिक माहौल अभी भी गर्म है. राहुल गांधी का ये कार्यक्रम जहां कांग्रेस नेताओं के लिए संजीवनी साबित हुआ तो वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा, जिसका जवाब कांग्रेस की उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने अपने स्टाइड में दिया.

कल से कार्यक्रम को लेकर आज 18 जुलाई को कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड प्रदेश मुख्यलाय देहरादून में प्रेस वार्ता की. इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि जब भी राहुल गांधी लोगों की आवाज उठाते है, तभी ही भाजपा डर जाती है. बीजेपी ने किसी न किसी तरह से राहुल गांधी के कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करने की कोशिश करती हैं. 17 जुलाई के कार्यक्रम में भी बीजेपी ने ऐसा ही करने का प्रयास किया था. हालांकि राहुल गांधी इस तरह के व्यवधान से पीछे हटने वाले नहीं हैं.

कुमारी शैलजा का कहना है कि कांग्रेस जो छात्रों की आवाज उठा रही है, उसके पीछे की वजह सरकार की नाकामी और उनका निकम्मापन है, जो छात्र-छात्राओं और उनके परिवारों के साथ हुआ उसकी एक बानगी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में देखी गई.

कुमारी शैलजा का आरोप है कि छात्र-छात्राओं की समस्याओं को राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए उठाने का प्रयास किया, लेकिन उनके इस कार्यक्रम को बीजेपी ने रोकने का पूरा प्रयास किया. कभी ग्राउंड के बहाने तो कभी, उसी समय पर कोई अन्य प्रोग्राम आयोजित कर दिया. ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि सरकार इतना क्यों डर रही है?

शैलजा का कहना है कि बीजेपी के डर से एक बात तो साफ दिख रही है कि हवा का क्या रूख है? वर्तमान समय में युवाओं और आम नागरिकों की बात देश भर में गूंज रही है. आने वाले समय में राहुल गांधी समेत अन्य बड़े नेताओं के भी कार्यक्रम प्रदेश में होंगे.

साथ ही कहा कि उत्तराखंड में जो हो रहा है, उसका कल लोगों ने सिर्फ एक नमूना देखा है. राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान सरकार का रवैया के साथ-साथ लोगों व युवाओं का उत्साह देखने को मिला. यानी बीजेपी घबराई हुई है और जनता खड़ी हुई है. उत्तराखंड राज्य पेपर लीक की राजधानी बन गई है, ऐसे में भ्रष्टाचार का एक हिस्सा पेपर लीक है. बीजेपी की डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार दीमक की तरह सिस्टम को खत्म कर रहा हैं.

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कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा
राहुल गांधी के कार्यक्रम
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